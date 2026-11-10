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Zi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți

Melania Agiu
Zi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți
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Guvernul Bulgariei va declara data de 11 noiembrie zi de doliu național în memoria celor care și-au pierdut viața în gravele accidente în lanț de pe autostrada „Trakia”. Acest lucru a fost anunțat de premierul bulgar, Rumen Radev, care a sosit, marți, la locul tragediei împreună cu miniștrii de Interne, Sănătate și Apărare, relatează NOVA.

Sursă foto: Novinte

„Astăzi este o zi tragică pentru întreaga Bulgarie. Acest teribil accident a curmat viața a 12 persoane”, a declarat prim-ministrul. Acesta și-a exprimat condoleanțele față de familiile celor decedați și a mulțumit echipelor de salvare și cetățenilor care s-au implicat în acordarea de ajutor în condiții meteorologice extrem de dificile.

Prim-ministrul a anunțat că vor fi acordate compensații financiare familiilor afectate de această tragedie. Se așteaptă ca ministrul Muncii și Politicii Sociale să prezinte detalii cu privire la ajutorul prevăzut.

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Radev a subliniat că ajutorul financiar nu poate compensa pierderea unei vieți omenești.

„Banii nu pot niciodată să readucă la viață o persoană”, a declarat premierul și a făcut din nou un apel la responsabilitate și la o atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic.

Prim-ministrul a criticat, de asemenea, modul în care au fost cheltuite de-a lungul anilor fondurile destinate construcției de drumuri în Bulgaria, afirmând că s-au înregistrat abuzuri. El a reamintit, de asemenea, anchetele legate de construirea autostrăzii „Hemus”.

„Aici este vorba despre atitudinea față de sănătatea și viața cetățenilor bulgari. Acestea sunt lucruri care pot fi realizate cu resurse mai reduse. Este o chestiune de dorință, voință politică și organizare”, a subliniat prim-ministrul.

Radev a subliniat că prima sarcină a autorităților este realizarea unei analize aprofundate a cauzelor accidentelor, după care să se ia măsurile necesare pentru prevenirea unor incidente similare.

Radev a descris dezastrul de lângă Zimnitsa drept „o zi neagră pentru întreaga Bulgariei” și a declarat că va vizita spitalele din Burgas, Sliven și Yambol împreună cu ministra Sănătății, Katya Ivkova.

„Sper ca starea celor răniți să se stabilizeze și să nu mai fie alte victime”, a declarat prim-ministrul.

El a afirmat că autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru transportul răniților și acordarea de îngrijiri medicale. A fost organizat un „pod aerian”, cu un avion al guvernului la Aeroportul Burgas și două avioane militare de transport de tip Spartan, staționate la Baza Aeriană Bezmer, gata să intervină în caz de nevoie.

Ministrul Sănătății, Katya Ivkova, a declarat că 51 de pacienți au fost transportați la spitalele din cele trei orașe: 33 în Sliven, 11 în Yambol și șapte în Burgas. Treisprezece dintre aceștia au suferit leziuni grave. Un pacient cu traumatisme multiple era supus unei intervenții chirurgicale majore la un spital din Burgas, dar medicii considerau că șansele sale de supraviețuire erau bune.

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