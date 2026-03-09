Scandal sângeros la Crevedia. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă

Scandal sângeros în comuna Crevedia, din județul Dâmbovița. Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă în urma unui conflict. Agresorul a fost prins de polițiști.

Update: Din păcate, bărbatul în vârstă de 46 de ani înjunghiat s-a stins din viață. Agresorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, relatează dâmbovițanews.

Un bărbat a fost înjunghiat în comuna Creveda, județul Dâmbovița

Alertă s-a dat după ce o persoană a sunat la 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliție. Martorii au fost șocați. Victima a rămas întinsă pe jos într-o baltă de sânge.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan.

Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani. Bărbatul de 46 de ani a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.

În acest moment, bărbatul de 39 de ani se află în custodia poliției. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

Sursa foto: Imagini amator.

