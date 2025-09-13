Prima pagină » Actualitate » Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite

Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite

Andrei Dumitrescu
13 sept. 2025, 13:16, Actualitate
Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite
Un om a fost ucis și alte patru persoane au ajuns la spital cu răni grave, în urma unui scandal sângeros produs, sâmbătă, la Craiova, între două clanuri.

Potrivit unui comunicat emis de IPJ Dolj, la fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

Măcel pe bulevard

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe Bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște”, a anunțat IPJ Dolj.

