SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”

06 sept. 2025, 17:28, Actualitate
S-au dus vremurile în care influencerulMakaveli”, pe numele său real Alexandru Zidaru, defila prin Parlament, însoțit de Diana Șoșoacă. Momentele greu de uitat, în care influencerul o apăra cu „dârzenie” în fața jurnaliștilor pe președinta S.O.S, s-au stins încet, dar sigur. Astăzi, cei doi duc un „război” la scenă deschisă, în care „Makaveli” îi reproșează Dianei Șoșoacă mai multe lucruri privind trecutul lor politic. Mai mult, influencerul nu s-a sfiit să recunoască că i-a făcut campanie lui George Simion, în ciuda Dianei Șoșoacă.

Tu vrei să ne minți pe toți?”

„Și mă luai pe mine și mă înjureai că de ce sunt pro Georgescu? Nu mai vreau să mai stau și am plecat în mai. M-am dus în ciuda ta și am făcut campanie lui Simion cu steaguri. Țineți minte că eram cu steagurile pe mașina lui Dan, haideți la vot, haideți la vot.

Că tot ziceai « nu ți-e rușine, mă »De ce mă, ești tu stăpână pe mintea mea? Bă, tu dacă m-ai luat undeva, m-ai luat să defilezi cu mine prin Parlament, că erau toată presa și toate ziarele după mine. Tu vrei să ne minți pe toți? M-ai luat că-ți plăcea să defilezi cu camerele după tine, dar nu erau camerele dpă tine, erau după Makaveli”, a precizat influencerul intr-o apariție pe TikTok.

„Ascundeți-vă soțiile că a intrat Makaveli în Parlament”

Reamintim căMakaveliinfluencer și, cândva, consilier parlamentar al Dianei Șoșoacă – transmitea,  chiar din Parlament, o serie de amenințări, care au stârnit multe controverse și dezbateri în spațiul public. După ce a hărțuit o jurnalistă pe holurile legislativului, Makaveli a trecut la alte amenințări.

În primul rând, ascundeți-vă soțiile că a intrat Makaveli în Parlament. Doi la mână, fiți cuminți, mergeți pe vârfuri. Cine e corect, e corect. Cine nu, ce crezi, îi băgăm amendă”, a spus influencerul, potrivit informațiilor Digi 24.

Influencerul Makaveli a demisionat din partidul S.O.S., condus de Diana Șoșoacă

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de Makaveli, anunța pe data de 5 martie, că își dă demisia din funcția pe care o deține în Parlament, ca membru al partidului SOS.

Makaveli a demisionat din funcția de curier personal la biroul senatorului S.O.S. România Ninel Peia.

„Având în vedere timpul care nu-mi mai permite să-mi onorez programul de lucru, luni îmi voi da demisia din postul pe care îl ocup la Parlament. Vă salut, rămânem aici pe online, rămânem toți la fel. Vă pup și să aveți grijă de voi”, a anunțat Makaveli pe rețelele de socializare.

Cine este Alexandru Virgil Zidaru

Makaveli a devenit cunoscut prin activitatea sa pe TikTok, unde l-a promovat pe Călin Georgescu, candidatul care a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, care au fost anulate ulterior anulate de CCR.

Mai exact, Makaveli face parte din influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT. Reamintim că acesta a fost prezentat drept consilier parlamentar al grupului S.O.S. România, de Diana Șoșoacă, în decembrie 2024.

