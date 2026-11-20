Realizatorul Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu face o legătură între Radu Miruță, proaspăt declarat incompatibil, și foștii președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu, despre care spune că arată ‘‘felul în care NU acționează statul român”. Ca și în cazul lui Miruță de azi, și ceilalți doi au rămas în funcții atât cât s-a considerat că sunt utili, ulterior primind verdicte după ani buni de la comiterea faptelor. În cazul lui Miruță, ANI a considerat că este incompatibil, după 4 ani, în cazul lui Iohannis, statul și-a recuperat una dintre casele fostului președinte, la 8 luni după ce a părăsit funcția iar în cazul Băsescu, acesta a fost declarat colaborator al securității după 5 ani de la terminarea mandatului. ”De unde și întrebarea cheie: se ajunge în funcții importante doar dacă ai „buton” la spate care te obligă să stai cuminte în banca ta și să faci ce trebuie? După care, când nu mai e nevoie de ei, la revedere?”, scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.

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Legătura dintre Radu Miruță, Klaus Iohannis și Traian Băsescu

”Radu Miruța a fost declarat astazi, 20 noiembrie 2026, incompatibil de către ANI! Perioada de incompatibilitate este însă între 2022 si 2023. Au trecut 4 ani și abia azi a primit verdictul! L-a primit când USR nu mai e la guvernare și el nu mai e ministru…

Traian Basescu a fost declarat colaborator al Securității cu hotărâre judecătoarească definitivă în martie 2022. S-a întâmplat la 5 ani după terminarea mandatului deși indiciile existau înainte ca el să ajungă președinte! Dacă l-ar fi declarat la timp, nu mai putea ocupa funcția dar asta nu s-a întâmplat! În toată perioada celor 10 ani de mandat , statul român avea documentele care dovedeau că Băsescu a fost colaborator, dar nu a acționat!

Klaus Iohannis, problema cu casele! Pe una din case a pierdut dreptul de proprietate cu 9 ani și 3 luni înainte de încheierea mandatului de președinte al României dar statul a intrat în posesia imobilului la 8 luni după ce „neamțul” a ieșit din mandat!”, spune jurnalistul.

”Cum operează statul sau mai bine zis cum NU operează” Jurnalistul Răzvan Dumitrescu explică modul în care se acționează în cazul demnitarilor care sunt ținuți în funcții doar ca să fie folosiți, statul știind că aceștia au diverse probleme.