Situație dificilă la Metrorex, după ce compania Alstom Transport SA a blocat conturile operatorului de transport, pe motiv că au fost acumulate restanțe semnificative la plata facturilor pentru serviciile de mentenanță a trenurilor. Decizia vine în plin conflict privind trenurile noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Măsura luată de Alstom survine pe fondul tensiunilor dintre cele două părți, generate de întârzieri și neclarități privind livrarea și punerea în circulație a celor 13 trenuri Metropolis, destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor.

Contractul pentru cele 13 trenuri Metropolis a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de peste 103 milioane de euro, fără TVA. Conform termenelor, trenurile ar fi trebuit să circule cu călători încă din prima parte a anului 2023.

„Compania Metrorex a primit o adresă de instituire a unei popriri din partea Alstom Transport SA. În acest sens, pentru continuarea activității curente și onorarea obligațiilor contractuale, Metrorex întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea și implementarea unor soluții rapide cu respectarea cadrului legal în vigoare”, a declarat Mariana Miclăuș, conform Club Feroviar.

Metrorex și Alstom, acuzații reciproce de neplată

În urma întârzierilor la livrare și a faptului că trenurile nu au fost puse în exploatare cu pasageri, Metrorex a emis facturi de penalități, însă Alstom a refuzat să le achite și a contestat decizia în instanță.

În paralel, Metrorex a încercat să încaseze garanția de bună execuție, în valoare de peste 10 milioane de euro. Tensiunile dintre cele două companii s-au amplificat, după ce discuțiile purtate pe 9 și 23 octombrie nu au dus la o înțelegere concretă și la rezolvarea situației.

Metrorex a emis penalități în valoare de 1,08 milioane de euro pentru întârzierile la livrare și pentru nepunerea trenurilor în exploatare comercială, însă Alstom contestă integral aceste sume în instanță. În același timp, operatorul de metrou acuză compania franceză că nu a reîntregit garanția de bună execuție, în valoare de 10,2 milioane de euro, sumă care acoperă partea neexecutată a contractului.

Risc de blocaj financiar pentru Metrorex

Poprirea impusă de Alstom intervine într-un moment dificil pentru Metrorex, care trebuie să achite avansul și lichidarea salariilor angajaților, dar și plățile către furnizori. Potrivit unor informații, pentru a nu exista întârzieri salariale, poprirea în cauză ar trebuie ridicată până cel târziu pe 12 noiembrie.

Nu este prima dată când operatorul de metrou se confruntă cu o poprire pe conturi. O situație similară a avut loc în iunie 2024, când compania italiană WeBuild, succesoarea Astaldi, a blocat conturile Metrorex, pentru o datorie de 68 de milioane de lei.

