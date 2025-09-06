Schema prin care oligarhul Plahotniuc ar vrea să preia puterea în Republica Moldova

Eugeniu Nichiforciuc – fondatorul partidului Mișcarea Respect Moldova – ar reprezenta, notează Adevărul, ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc s-ar strânge în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi ar pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, pentru ca aceștia să se alăture partidului lui Nichiforciuc. Atât Nichiforciuc, cât și Cebotari sunt considerate persoane apropiate de Vladimir Plahotniuc.

Adevărul mai notează că, după căderea regimului Plahotniuc, în anul 2019, Eugeniu Nichiforciuc – fost deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM) – a rămas, în mod discret, activ și bine conectat la rețelele de influență din epoca oligarhică, potrivit unor surse politice de la Chișinău.

În cercurile de la Chișinău, Nichiforciuc este văzut ca fiind un apropiat al lui Plahotniuc

În perioada în care Plahotniuc deținea un control aproape total asupra instituțiilor statului, Eugeniu Nichiforciuc era perceput ca fiind executant disciplinat al regimului, gata să voteze orice inițiativă venită de la centru, mai notează Adevărul.

În 2011, Nichiforciuc s-a al ăturat Partidului Democrat din Republica Moldova, formațiunea controlată de Plahotniuc .

A intrat în Parlament în 2014, pe listele Partidului Democrat din Moldova, într -o perioad ă în care Plahotniuc î și consolida controlul total asupra partidului și instituțiilor-cheie.

Surse din interiorul PDM au sugerat că Nichiforciuc nu ar fi avut un profil politic propriu, ci a fost adus și susținut ca om de încredere al centrului de comand ă, fiind condus informal de Plahotniuc .

În timpul regimului Plahotniuc , Nichiforciuc era cunoscut drept un „deputat disciplinat”, fiind implicat în sus ținerea proiectelor controversate ale guvernării de atunci, dar fără să critice sau să ia poziții publice.

Potrivit presei din Republica Moldova, Nichiforciuc are mai multe afaceri în transporturi sau domeniul petrolier.

După fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova, mulți dintre apropiații acestuia au încercat să se reinventeze, să se delimiteze, să-și refacă imaginea. Dacă, până în 2023, Eugeniu Nichiforciuc a fost o prezență discretă, din anul 2023 a devenit vocal cu privire la Plahotniuc, susținând ca relațiile dintre ei sunt inexistente.

Totuși, în cercurile de la Chișinău este văzut ca fiind un apropiat al oligarhului, în ciuda afirmațiilor prin care se delimitează de el. Arestarea recentă a Vladimir Andronachi, alt apropiat de Plahotniuc, slăbește un cerc vechi de influență. Sursele politice susțin că Nichiforciuc a încerca să coaguleze în jurul său ce a mai rămas din rețeaua PDM, inclusiv Partidul Democrat Modern din Moldova (PDDM), sub presiunea de a păstra viu „proiectul Plahotniuc”, dar cu o „față” nouă.

O „ umbră ” imposibil de atins

În ultimii ani, mai mulți analiști politici au atras atenția asupra modului în care anumite figuri aparent marginalizate din perioada Plahotniuc continuă să aibă acces la resurse, influență și canale de comunicare.

Iar Nichiforciuc, deși oficial lipsit de o funcție de rang înalt, este adesea menționat în culisele politice moldovenești ca negociator, intermediar sau susținător al unor interese obscure, spun surse politice de la Chișinău.

Se discută, mai scrie Adevărul, despre rețele economice rămase din epoca PDM, firme conectate la zonele gri ale economiei, precum și despre conexiuni ce leagă Chișinăul de Tel Aviv, Istanbul sau Moscova.

De fiecare dată, numele lui Plahotniuc planează ca o umbră imposibil de atins, dar mereu prezentă.

Acuzat de legături cu oligarhul fugar

În anul 2019, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, declara că PDM este divizat în două tabere, una dintre ele menținând legătura cu Plahotniuc prin intermediul lui Eugeniu Nichiforciuc.

„Au plecat din PD cei care sunt în contact cu Plahotniuc. Acolo jumătate din fracțiune nu mai vorbește cu el de mult timp”, afirma Usatîi în toamna aceluiași an.

Eugeniu Nichiforciuc, actualmente lider al formațiunii Mișcarea Respect Moldova, a negat acuzațiile, dar a recunoscut că oligarhul fugar exercită influență asupra unor formațiuni:

„Eu nu pot să spun că (n.red. – Vlad Plahotniuc) coordonează anumite formațiuni, dar cu certitudine pot spune că are contact cu mulți foști membri ai Partidului Democrat. Îi îndeamnă, îi îndrumă, doar că indicațiile sunt ca să nu fie cu Nichiforciuc sau Respect Moldova. Noi, din 2019, am ales alt drum. Pentru a clarifica niște întrebări a fost o discuție, care nu a schimbat nimic în percepție. Fiecare a mers pe drumul lui”, a declarat el în august 2023, în cadrul unei emisiuni TV de la Chișinău.

Totodată, fostul deputat s-ar fi ales cu un dosar penal în iulie 2022, fiind acuzat că i-ar fi oferit unei deputate comuniste suma de 350.000 de euro pentru a părăsi Partidul Comuniștilor și a susține ulterior proiectele legislative ale PDM, conform presei de la Chișinău.

Plahotniuc își dorește revenirea în politica din Republica Moldova

Vladimir Plahotniuc, alături de Constantin Țuțu, a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Cei doi planificau să zboare spre Dubai, destinația finală fiind însă Rusia, potrivit unor surse citate de ,Adevărul.

Totodată, un site de investigații cu sediul în Letonia, ,,The Insider”, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis, prin intermediul avocaților, că își dorește revenirea în politica din țara sa.

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se știa deja în anumite cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care intenționam să mă pronunț pe mai multe teme. Ulterior, urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Însă, din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită, iar acum am rămas blocat la Atena. Avocații mei depun în prezent toate eforturile pentru a urgenta extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena din data de 13 august, mingea este deja în terenul autorităților de la Chișinău. Vom vedea dacă guvernarea de la Chișinău dorește cu adevărat extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, îmi voi exprima poziția pe diverse subiecte prin alte postări și voi răspunde periodic la întrebările care vă interesează”, a spus Vladimir Plahotniuc.

