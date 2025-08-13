Prima pagină » Știri externe » Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie EXTRĂDAT în Republica Moldova

Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie EXTRĂDAT în Republica Moldova

Olga Borșcevschi
13 aug. 2025, 13:30, Știri externe
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie EXTRĂDAT în Republica Moldova

Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, potrivit TV8 și 1TV. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia.

Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din Republica Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova la Atena, potrivit jurnliștilor TV8 de la fața locului.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene.

Știre în curs de actualizare! 

Foto: Profimedia

