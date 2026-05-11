Fostul ministru polonez al Justiției a fugit în SUA. Varșovia pregătește extrădarea

Fostul oficial polonez, Zbigniew Ziobro, acuzat de deturnare de fonduri și de utilizarea programului Pegasus împotriva opozanților politici, a fugit în SUA, unde afirmă că a descoperit „libertatea”. Actualul ministru polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că autoritățile de la Varșovia vor începe procedurile oficiale pentru extrădarea lui Ziobro, potrivit POLITICO.

După Ungaria lui Orbán, fostul ministru polonez al Justiției a fugit în SUA

Fostul ministru polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, urmărit de autoritățile din Varșovia, se află în prezent în Statele Unite, după ce a părăsit Ungaria, unde fusese primit cu azil politic de fostul premier Viktor Orbán.

Plecat din Polonia încă din 2025, Ziobro s-a refugiat la Budapesta într-un moment în care anchetele împotriva sa se intensificau. Situația s-a schimbat însă după venirea la putere a noului lider maghiar, Péter Magyar, care a anunțat că va declanșa procedurile de extrădare imediat după preluarea mandatului.

Acuzații grave: fonduri publice și programul Pegasus

Zbigniew Ziobro este căutat în Polonia într-un dosar care vizează presupusa deturnare de fonduri publice și utilizarea controversatului software de spionaj Pegasus împotriva adversarilor politici.

Fostul ministru respinge toate acuzațiile și susține că este victima unei răzbunări politice orchestrate de actualul premier polonez, Donald Tusk.

„Ancheta este una fabricată politic”, a transmis Ziobro în repetate rânduri.

„Statele Unite înseamnă libertate”

Ziobro și-a confirmat prezența în SUA într-un interviu acordat duminică seară postului conservator polonez TV Republika, televiziune apropiată de partidul Lege și Justiție (PiS).

„Statele Unite înseamnă libertate. Libertate pentru care poți lupta cu adevărat”, a declarat fostul ministru.

Potrivit publicației poloneze Onet, acesta ar fi obținut o viză de jurnalist prin intermediul TV Republika, deși postul nu a confirmat informația.

Mai mult, cotidianul Gazeta Wyborcza susține că președintele american Donald Trump ar fi aprobat personal acordarea vizei, în ciuda opoziției secretarului de stat, Marco Rubio, și a ambasadorului SUA la Varșovia, Tom Rose. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile americane.

TV Republika l-a angajat comentator politic

În timpul interviului, TV Republika a anunțat că Zbigniew Ziobro va colabora cu postul ca analist și comentator politic din Statele Unite. Fostul ministru a menționat că nu intenționează să se întoarcă în Polonia și că va contesta orice cerere de extrădare în instanțele din America.

Totodată, el l-a acuzat pe Donald Tusk că s-a implicat direct în cazul său, inclusiv prin mesaje publicate pe rețelele sociale despre posibila sa arestare.

„Donald Tusk nu poate scrie acel tweet în Statele Unite”, a spus Ziobro.

Polonia pregătește procedura de extrădare

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că autoritățile de la Varșovia vor începe procedurile oficiale pentru extrădarea lui Ziobro.

Ministerul polonez de Externe a transmis că nu are, deocamdată, informații oficiale despre locul exact în care se află fostul ministru și a precizat că pașaportul său polonez a fost deja anulat. Ziobro a declarat însă că a călătorit folosind un document de azil emis de autoritățile ungare.

