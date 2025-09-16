Ursula von der Leyen are parte de momente dificile. După moțiunea de cenzură inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, președinta Comisiei Europene se va confruntă cu încă două moțiuni de cenzură depuse simultan împotriva sa. Acestea vor fi dezbătute și ulterior votate în Parlamentul European. Este vorba de un moment unic, până acum, în istoria Uniunii Europene.

Ce acuzații i se aduc. Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa CE a trecut cu brio de moțiunea Piperea, însă cota sa de încredere e în scădere

Cele două moțiuni de cenzură au fost depuse de două grupuri politice europene – extrema dreaptă Patrioții pentru Europa și Stânga. Moțiunile de cenzură au fost depuse la miezul nopții, pe 10 septembrie, aceasta fiind prima ocazie în care s-a putut face acest lucru în conformitate cu regulamentul parlamentar.

Potrivit publicației POLITICO, cele două moțiuni de cenzură au fost depuse la câteva ore după ce șefa Comisiei Europene a ținut discursul său istoric privind starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg. De asemenea, la doar două luni după ultimul vot de încredere în conducerea sa, subliniind fragmentarea politică a UE. La acel moment, politiciana germană s-a confruntat cu moțiunea de cenzură inițiată de avocatul român Gheorghe Piperea (foto), europarlamentar AUR.

Depunerea simultană a două moțiuni de cenzură este una fără precedent, mai observă reputata publicație.

Ce criticile i se aduc Ursulei von der Leyen

Concret, grupul Patrioții pentru Europa o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate. Aceștia au criticat acordurile comerciale cu Mercosur și SUA. Pe de altă parte, Stânga critică politica comercială a Comisiei, în timp ce aduce mai mult în discuție lipsa de acțiune a executivului UE în contextul războiului Israelului în Gaza.

