ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza

O comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a declarat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza, în contextul numeroaselor operațiuni întreprinse împotriva grupării islamiste Hamas.

Un nou raport prezintă motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu gruparea Hamas în 2023: uciderea membrilor unui grup, provocarea de vătămări corporale și mentale grave, impunerea în mod deliberat a unor condiții calculate pentru a distruge grupul și împiedicarea nașterilor.

Raportul citează declarațiile liderilor israelieni și modelul de conduită al forțelor israeliene ca dovezi ale intenției genocidare.

Ministrul israelian de Externe a respins categoric raportul, denunțându-l ca fiind „distorsionat și fals”, potrivit BBC.

Israel acuză gruparea Hamas că a încercat să comită genocid

Un purtător de cuvânt al Israelului i-a acuzat pe cei trei experți din comisie că servesc drept „intermediari ai grupării Hamas” și că se bazează „în întregime pe minciunile Hamas”, care „au fost deja complet demontate”.

„În contrast puternic cu minciunile din raport, Hamas este partea care a încercat să comită genocid în Israel, ucigând 1.200 de oameni, violând femei, arzând familii de vii și declarându-și scopul de a ucide fiecare evreu”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Armata israeliană a lansat o operațiune în Fâșia Gaza, ca răspuns la atacul fără precedent condus de gruparea Hamas, din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatice.

Cel puțin 64.905 persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Fâșia Gaza de atunci, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul condus de Hamas.

