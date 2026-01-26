Prima pagină » Social » Cine sunt românii care vor primi ajutor de la stat pentru plata facturilor la curent și gaze. Condițiile pentru acordarea noilor vouchere

Mihai Tănase
26 ian. 2026, 10:18, Social
Un nou ajutor de stat pentru o anumită categorie de români. Acești consumatori vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor la gaze și electricitate. Ajutorul va fi acordat lunar, direct pe factură, diferențiat în funcție de sezon, a anunțat ministrul Energiei.

Românii cu venituri reduse vor beneficia, începând din perioada următoare, de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie. Potrivit anunțului făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ajutorul este destinat persoanelor vulnerabile care au venituri lunare mai mici de 2.000 de lei.

Sprijinul pentru plata facturilor la gaze naturale va fi acordat diferențiat, în funcție de anotimp. În lunile mai calde, beneficiarii vor primi un ajutor de 50 de lei pe lună, iar în perioada rece, între octombrie și martie, suma va crește la 100 de lei lunar, când consumul și facturile sunt semnificativ mai mari.

Ministrul Energiei a precizat că acest ajutor va fi acordat timp de șase luni, exclusiv în sezonul rece, pentru consumatorii vulnerabili.

„Vrem să facem acelaşi mecanism şi la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie şi martie, şi atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul şi o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a declarat Bogdan Ivan.

Sprijin extins pentru românii din categoriile vulnerabile

În plus, autoritățile intenționează să continue și schema de sprijin pentru plata energiei electrice și în anul 2026. Potrivit ministrului Energiei, consumatorii eligibili vor beneficia de o reducere de 50 de lei în fiecare lună, sumă care va fi scăzută automat din factură.

„Lucrăm la o proiecţie ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia, dacă nu creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectare cu ANAF-ul dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează, şi-a manifestat intenţia de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat ministrul, sâmbătă seară, la Antena 3.

Potrivit planului prezentat, eligibilitatea beneficiarilor va fi verificată automat, prin interconectarea bazelor de date ale furnizorilor de energie cu cele ale ANAF. Astfel, persoanele care se încadrează în plafonul de venit și își exprimă intenția de a beneficia de sprijin vor primi automat reducerea aplicată direct pe factură.

Mecanismul urmează să fie transmis Guvernului pentru aprobare, iar autoritățile promit implementarea rapidă, astfel încât ajutorul să ajungă la consumatorii vulnerabili înainte de sezonul rece.

