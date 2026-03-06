Prima pagină » Actualitate » Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București

Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București

Nicolae Oprea
06 mart. 2026, 14:05, Actualitate
Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București
Galerie Foto 16

Linia 5 de tramvai se deschide, în sfârșit. Surse administrative au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că de duminică, 8 martie, tramvaiul 5 va circula la capacitate redusă, iar de luni, 9 martie, „ruta corporatiștilor” va funcționa normal, cu călători.

Potrivit surselor Gândul, primarul general Ciprian Ciucu ar organiza, duminică, 8 martie, o conferință de presă în care va anunța deschiderea liniei 5 de tramvai.

Astfel, de luni, 9 martie, călătorii din București vor putea circula cu tramvaiul 5.

Lucrările la Linia 5 de tramvai sunt finalizate. La sfârșitul anului trecut s-au făcut mai multe teste cu tramvaiele și se poate circula pe această rută.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

În prezent, pe linia 5 lipsesc copertinele de la peroane, care au fost comandate din China și vor ajunge la București la sfârșitul lunii aprilie.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început acum doi ani, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;
  • lucrări la rețelele edilitare

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea
14:47
Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea
FLASH NEWS Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă
14:39
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă
CONTROVERSĂ CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”
14:29
CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”
ACTUALITATE Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri
14:14
Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri
AUTO Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea
13:42
Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea
FLASH NEWS Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța
12:40
Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
De ce copiii imită agresivitatea? Experimentul lui Albert Bandura care a schimbat psihologia
FLASH NEWS Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
14:48
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
COMUNICAT România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X
14:23
România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X
ECONOMIE Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile
13:37
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile
VIDEO Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea”
13:09
Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea”
EXCLUSIV Nicușor Dan, sub umbrela lui Macron? Bușcu: Nu poți să vii cu două umbrele, că se pot ciocni între ele/Trebuia consultat CSAT
13:04
Nicușor Dan, sub umbrela lui Macron? Bușcu: Nu poți să vii cu două umbrele, că se pot ciocni între ele/Trebuia consultat CSAT
FLASH NEWS Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
12:14
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe