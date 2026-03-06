Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București

Linia 5 de tramvai se deschide, în sfârșit. Surse administrative au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că de duminică, 8 martie, tramvaiul 5 va circula la capacitate redusă, iar de luni, 9 martie, „ruta corporatiștilor” va funcționa normal, cu călători.
Potrivit surselor Gândul, primarul general Ciprian Ciucu ar organiza, duminică, 8 martie, o conferință de presă în care va anunța deschiderea liniei 5 de tramvai.
Astfel, de luni, 9 martie, călătorii din București vor putea circula cu tramvaiul 5.
Lucrările la Linia 5 de tramvai sunt finalizate. La sfârșitul anului trecut s-au făcut mai multe teste cu tramvaiele și se poate circula pe această rută.
Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.
În prezent, pe linia 5 lipsesc copertinele de la peroane, care au fost comandate din China și vor ajunge la București la sfârșitul lunii aprilie.
Lucrările pentru Linia 5 au început acum doi ani, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei.
