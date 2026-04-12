Prima pagină » Actualitate » Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt

Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt

Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider?

Drobul de miel este unul dintre preparatele-vedetă ale mesei de Paște. După sărbători, mulți români vor să știe dacă se mai poate mânca, deși a stat 3 zile în frigider. Iată care este termenul limită, de fapt.

Specialiștii în siguranță alimentară spun că există câteva repere clare de care trebuie să ținem cont.

Cât rezistă drobul în frigider, de fapt

În condiții normale, drobul de miel gătit rezistă în frigider între 3 și 4 zile. Bineînțeles, cu condiția să fie depozitat corect, adică ținut la rece, în recipiente închise ermetic.

Dacă primele 3 zile sunt considerate sigure pentru consum, fără riscuri majore, din a patra zi lucrurile se schimbă. Droobul poate fi consumat și atunci, dar numai dacă a fost păstrat în condiții optime și nu prezintă semne de alterare.

Înainte de a gusta drobul după 4 zile de când a fost făcut, este esențial să verifici următoarele aspecte:

  • Mirosul – orice notă acidă (acru), înțepătoare sau „de închis” este un semn clar că bacteriile s-au înmulțit. În acest caz, drobul nu mai trebuie consumat;
  • Textura – dacă suprafața este lipicioasă și are un aspect „mâzos” ori s-a format un lichid tulbure în recipient, drobul trebuie aruncat imediat;
  • Culoarea – apariția unor pete gri-verzui sau orice altfel de modificări nefirești este un semn clar de alterare.

Pentru a păstra un drob cât mai mult timp este esențial să-l depozitați în frigider, la o temperatură constantă, acoperit sau închis ermetic. În felul acesta se evită contaminarea și uscarea. De asemenea, este recomandat ca drobul să nu fie lăsat la temperatura camerei mai mult de 1-2 ore după ce a fost gătit.

În concluzie, drobul de miel se consumă în siguranță după 3 zile de la preparare, dacă a fost păstrat corect. Din ziua a patra, acest produs mai poate fi mâncat doar după o verificare atentă.

Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă

Carnea mai sănătoasă care începe să înlocuiască mielul de Paște. Tot mai mulți români își schimbă preferințele

Cu cât au crescut prețurile la alimente de la începutul anului și cât se vor mai scumpi. Preț record la carnea de miel. „Măsurile Guvernului au dus la această instabilitate”

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Ilie Bolojan vs. administrația locală. Motivele din spatele planurilor de debarcare a premierului: “De aici vine toată această dorință de schimbare”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Antioxidantul recomandat de experți care nu ar trebui să lipsească din farfurie

