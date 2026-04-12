Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt

Drobul de miel este unul dintre preparatele-vedetă ale mesei de Paște. După sărbători, mulți români vor să știe dacă se mai poate mânca, deși a stat 3 zile în frigider. Iată care este termenul limită, de fapt.

Specialiștii în siguranță alimentară spun că există câteva repere clare de care trebuie să ținem cont.

Cât rezistă drobul în frigider, de fapt

În condiții normale, drobul de miel gătit rezistă în frigider între 3 și 4 zile. Bineînțeles, cu condiția să fie depozitat corect, adică ținut la rece, în recipiente închise ermetic.

Dacă primele 3 zile sunt considerate sigure pentru consum, fără riscuri majore, din a patra zi lucrurile se schimbă. Droobul poate fi consumat și atunci, dar numai dacă a fost păstrat în condiții optime și nu prezintă semne de alterare.

Înainte de a gusta drobul după 4 zile de când a fost făcut, este esențial să verifici următoarele aspecte:

Mirosul – orice notă acidă (acru), înțepătoare sau „de închis” este un semn clar că bacteriile s-au înmulțit. În acest caz, drobul nu mai trebuie consumat;

Textura – dacă suprafața este lipicioasă și are un aspect „mâzos” ori s-a format un lichid tulbure în recipient, drobul trebuie aruncat imediat;

Culoarea – apariția unor pete gri-verzui sau orice altfel de modificări nefirești este un semn clar de alterare.

Pentru a păstra un drob cât mai mult timp este esențial să-l depozitați în frigider, la o temperatură constantă, acoperit sau închis ermetic. În felul acesta se evită contaminarea și uscarea. De asemenea, este recomandat ca drobul să nu fie lăsat la temperatura camerei mai mult de 1-2 ore după ce a fost gătit.

În concluzie, drobul de miel se consumă în siguranță după 3 zile de la preparare, dacă a fost păstrat corect. Din ziua a patra, acest produs mai poate fi mâncat doar după o verificare atentă.

