Alimentele se scumpesc de la o zi la alta. La fel și viața pentru foarte mulți dintre români, care abia își mai permit coșul zilnic. Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta) a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că de la începutul lui 2026 și până în prezent, prețurile la alimente au crescut în medie cu 10%. Pe de altă parte, Sorin Minea, reprezentant Romalimenta, spune că prețurile vor continua să crească. Mai ales pe fondul scumpirii carburanților.

„La unele produse au fost scumpiri de 7-8%, la altele de 12-13 %. Ca atare, de la începutul anului, alimentele s-au scumpit în medie cu 10%. Vorbim de pâine, produse de panificație, legume, fructe, dar și carnea și brânzeturile”, susține Dragoș Frumosu.

Potrivit președintelui Sindalimenta, în ceea ce privește produsele din carne, mezelurile au avut cea mai mare creștere, de 12-13%, pentru că procesarea lor este mai costisitoare.

„Legumele s-au scumpit enorm de mult. Roșiile cherry au ajuns la 50 de lei kilogramul, în medie. Și fructele s-au scumpit foarte mult. Dacă vorbim de carnea de miel, aceasta este undeva la 59 de lei kilogramul, în supermarket. În târguri special amenajate, prețurile ar trebui să fie mai mici”, explică, pentru Gândul, Dragoș Frumosu.

„Deciziile Guvernului au scumpit alimentele”

Președintele Sindalimenta mai spune că deciziile Guvernului din ultimele luni au dus la aceste creșteri.

„Deciziile neinspirate ale Guvernului, precum creșterea TVA, dar și creșterea prețului la gaze, au dus la această instabilitate. Din păcate, dacă nu se vor lua măsuri rapide vom asista la o creștere de 10% la alimente în 4-5 luni”, a conchis Dragoș Frumosu.

La rândul său, Sorin Minea, reprezentant Romalimenta, este de părere că prețurile alimentelor vor continua să crească.

„Îmi este greu să spun care va fi creșterea, dar cert este că pe fondul creșterii prețului la carburanți și utilități, vom asista la o scumpire a alimentelor pe tot lanțul, respectiv de la producător, distribuitor până la retailer”, a declarat Sorin Minea pentru Gândul.

Cât costă carnea de miel în supermarket

Pentru că se apropie Paștele, la mare căutare este carnea de miel, care anul acesta costă, în medie, 59 de lei kilogramul. Astfel, o carcasă de miel se vindea vineri în supermarket cu aproape 500 de lei.

Roșiile cherry au devenit și ele produse de lux, iar vineri se vindeau cu prețuri cuprinse între 45 și 69 de lei kilogramul.

În ceea ce privește fructele, portocalele, de exemplu, se găseau vineri chiar și la 8,99 lei kilogramul.

Prețul carburanților a explodat

Din nefericire, românii au parte de scumpiri pe toate planurile.

Prețurile la carburanți, pur și simplu au explodat. În doar două luni, prețul motorinei a crescut cu aproape 2 lei. Pe 23 ianuarie, motorina abia sărea de 8 lei, așa cum se poate vedea într-un reportaj realizat de reporterii Gândul.

În prezent, motorina a sărit de 10 lei, după cum se poate observa AICI.

