Prima pagină » Actualitate » Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă

Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă

Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image

Pe fondul scumpirilor, care parcă nu se mai opresc, drobul de miel, acest preparat tradițional nelipsit de pe masa de Paște, începe să capete statutul unei delicatese. Anul acesta, prețurile au crescut semnificativ în supermarketuri, în timp ce salariile românilor au rămas în urmă.

Astfel, unele produse au ajuns să coste aproape cât un fel principal la restaurant.

Prețuri în creștere înainte de Paște

Creșterea prețurilor la carnea de miel și la produsele procesate nu mai este o surpriză pentru consumatori. De fapt, românii s-au obișnuit ca, înaintea mariloor sărbători, comercianții să scumpească marfa la raft.

Văzând, însă, noile prețuri, observăm că drobul de miel a trecut de la statutul de preparat „de casă” accesibil tuturor la unul exagerat de scump. Mai ales dacă vorbim de varianta gata preparată.

Pentru mulți oameni care locuiesc în orașe, iar timpul nu le permite să gătească acasă, astfel de produse sunt o alternativă la îndemână. În același timp, însă, costul este unul care îi face pe mulți să se gândească de două ori când cumpără ceva.

De exemplu, într-un magazin Mega Image, un drob de miel ambalat, de 500 de grame, se vinde cu 39,99 lei. Asta înseamnă un preț de 79,98 lei/kg, potrivit informațiilor afișate la raft. Produsul este comercializat sub brandul „Székely Falat”.

Pe ambalaj scrie că nu conține aditivi („mezeluri fără E-uri”), ceea ce îl situează în categoria prooduselor premium. Eticheta acestui drob vândut de Mega Image mai indică o compoziție bazată pe carne de miel (51%) și porc (20%), ambele cu origine UE, organe de porc (20%), condimente naturale, apă și sare.

Iată că această tendință de a promova produse cât mai „curate” vine la pachet cu prețuri …piperate. La aproape 80 de lei kilogramul, drobul de miel vândut în supermarketuri a devenit un lux pentru mulți români.

Carnea mai sănătoasă care începe să înlocuiască mielul de Paște. Tot mai mulți români își schimbă preferințele

Cu cât au crescut prețurile la alimente de la începutul anului și cât se vor mai scumpi. Preț record la carnea de miel. „Măsurile Guvernului au dus la această instabilitate”

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
LIVE 🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Gigi Becali: „Se cam știa. Odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții”
09:15
🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Gigi Becali: „Se cam știa. Odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții”
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
09:00
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de des ar trebui spălați blugii?
EMISIUNI Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
10:59
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
ECONOMIE Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
10:40
Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
10:20
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
PROTEST Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
10:08
Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
ANALIZA de 10 O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
10:00
O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
CONTROVERSĂ Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe
09:34
Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe

