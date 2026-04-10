Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă

Pe fondul scumpirilor, care parcă nu se mai opresc, drobul de miel, acest preparat tradițional nelipsit de pe masa de Paște, începe să capete statutul unei delicatese. Anul acesta, prețurile au crescut semnificativ în supermarketuri, în timp ce salariile românilor au rămas în urmă.

Astfel, unele produse au ajuns să coste aproape cât un fel principal la restaurant.

Prețuri în creștere înainte de Paște

Creșterea prețurilor la carnea de miel și la produsele procesate nu mai este o surpriză pentru consumatori. De fapt, românii s-au obișnuit ca, înaintea mariloor sărbători, comercianții să scumpească marfa la raft.

Văzând, însă, noile prețuri, observăm că drobul de miel a trecut de la statutul de preparat „de casă” accesibil tuturor la unul exagerat de scump. Mai ales dacă vorbim de varianta gata preparată.

Pentru mulți oameni care locuiesc în orașe, iar timpul nu le permite să gătească acasă, astfel de produse sunt o alternativă la îndemână. În același timp, însă, costul este unul care îi face pe mulți să se gândească de două ori când cumpără ceva.

De exemplu, într-un magazin Mega Image, un drob de miel ambalat, de 500 de grame, se vinde cu 39,99 lei. Asta înseamnă un preț de 79,98 lei/kg, potrivit informațiilor afișate la raft. Produsul este comercializat sub brandul „Székely Falat”.

Pe ambalaj scrie că nu conține aditivi („mezeluri fără E-uri”), ceea ce îl situează în categoria prooduselor premium. Eticheta acestui drob vândut de Mega Image mai indică o compoziție bazată pe carne de miel (51%) și porc (20%), ambele cu origine UE, organe de porc (20%), condimente naturale, apă și sare.

Iată că această tendință de a promova produse cât mai „curate” vine la pachet cu prețuri …piperate. La aproape 80 de lei kilogramul, drobul de miel vândut în supermarketuri a devenit un lux pentru mulți români.

Carnea mai sănătoasă care începe să înlocuiască mielul de Paște. Tot mai mulți români își schimbă preferințele

Cu cât au crescut prețurile la alimente de la începutul anului și cât se vor mai scumpi. Preț record la carnea de miel. „Măsurile Guvernului au dus la această instabilitate”