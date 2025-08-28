Se va circula pe un singur sens la metrou! Metrorex, anunț important despre circulația pe una dintre Magistrale

Metrorex anunță că, începând din 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor pe una dintre Magistrale.

„Metrorex informează că, începând cu 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări temporare în circulația trenurilor pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești), ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 la rețeaua existentă”, anunță compania de transport subteran.

Potrivit sursei citate, circulația trenurilor se va face cu transbordare la stația Jiului. Călătorii vor trebui să coboare și să schimbe trenul la linia vecină, pe sensul dorit, pentru a-și continua călătoria.

„Modificările sunt necesare din cauza închiderii temporare a firului 2 de circulație între stațiile 1 Mai și Jiului, trenurile circulând în ambele sensuri pe un singur fir în această zonă. Aceste lucrări sunt parte din proiectul Magistrala 6: 1 Mai – Otopeni, ce va conecta direct Gara de Nord cu Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, un proiect de interes național, declarat de utilitate publică prin HG nr. 496/2017.

Totodată, Metrorex anunță îmbunătățiri în frecvența trenurilor pe alte magistrale:

Pe Magistralele 1 și 3, în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalele de succedare vor fi reduse:

• de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare (luni–vineri)

• de la 10 la 9 minute în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

M6 este prima magistrală care traversează granița Capitalei în județul Ilfov, iar secțiunea 1 are o lungime de 6,6 km și 6 stații, fiind cuprinsă între stația 1 Mai (existentă) și stația Tokyo (zona comercială Băneasa), după cum urmează:

1 Mai (existentă)

Pajura

Expoziției

Piața Montreal

Gara Băneasa

Aeroport Băneasa

Tokyo

Noua linie de metrou M6 este împărțită în 2 secțiuni, cu un traseu total de 14,2 km și va cuprinde 12 stații, având ca punct comun stația Tokyo, care permite astfel abordarea în paralel a săpării tunelului, din două direcții cu utilajele TBM și, ulterior, contractarea unitară a lucrărilor de semnalizare și de achiziții material rulant.