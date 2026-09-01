În cursul nopții de luni spre marți, rușii au lansat atacuri și au distrus punctul de trecere a frontierei cu bacul dinspre Ucraina spre România, de la Orlivka-Isaccea. După atac, trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, este suspendată temporar marți, ca urmare a atacului, a anunțat Garda de Coastă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris într-un mesaj pe X că atacul a fost intenționat.

”În multe orașe și comunități, operațiunile pentru înlăturarea consecințelor atacului rusesc sunt în desfășurare încă de noaptea trecută – numai în Kiev și în regiunea Kiev sunt implicați aproape 350 de salvatori. În atac au fost folosite un număr semnificativ de drone cu propulsie cu reacție și rachete balistice. Din păcate, au fost avariate clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. În Borispil, o clădire rezidențială obișnuită, cu cinci etaje, a fost afectată. 50 de persoane au fost evacuate. Toate serviciile necesare se află la fața locului.

Au fost lovite și obiective economice. În total, patru persoane au fost ucise și 13 rănite în oraș. Transmit condoleanțe familiilor victimelor.

Începând de aseară, atacurile cu bombe aeriene ghidate și drone au continuat asupra Odesei și regiunii. Mii de familii au rămas fără energie electrică, iar echipele lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie cât mai rapid posibil.

Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, la fel ca infrastructura destinată exporturilor.

La Kiev, un atac asupra unui depou feroviar s-a soldat cu șapte morți. Și regiunile Herson, Donețk, Zaporojie, Harkov, Cernihiv, Jîtomîr, Sumî și Dnipro au fost atacate.

În total, 12 persoane au fost ucise, printre acestea aflându-se și un cetățean indian, iar alte câteva zeci de persoane au fost rănite în urma atacului. Transmit condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut membrii familiei și persoanele dragi.

Rusia își planifică întotdeauna atacurile în mod deliberat, astfel încât să provoace cât mai multe distrugeri și cât mai multă suferință oamenilor, iar aceste planuri reușesc doar atunci când capacitățile de apărare antiaeriană sunt insuficiente.

Le mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina să primească capacități de apărare împotriva rachetelor balistice, prin PURL și prin livrări bilaterale. Este foarte important ca aceste livrări să crească în această toamnă. Numărul victimelor terorii ruse depinde în mod direct de fiecare nou pachet de sprijin. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la consolidarea rezilienței Ucrainei”, a fost mesajul postat pe X de președintele Ucrainei.

In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Rusia a bombardat punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România

Rușii au lansat mai multe atacuri noaptea trecută și au distrus punctul de trecere a frontierei cu bacul dinspre Ucraina spre România, de la Orlivka-Isaccea, determinând autoritățile ucrainene să îl închidă.

”Din cauza unui atac inamic, punctul de control din Orlivka este închis temporar. În timpul nopții, Rusia a atacat punctul de control internațional al feribotului din Orlivka, situat la granița cu România, cu drone de atac de tip Shahed. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de intervenție”, a transmis Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin ”Orlivka” au fost suspendate temporar.

”În prezent, înregistrarea cetățenilor și a vehiculelor prin acest punct de control este suspendată temporar. Acest lucru a fost comunicat părții române. Traficul este redirecționat către alte puncte de control. Vă rugăm să țineți cont de aceste informații atunci când intenționați să traversați frontiera de stat”, a mai transmis serviciul ucrainean.