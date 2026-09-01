Echipele naționale ale Ucrainei și ale Rusiei au participat, în prezența președintelui rus, Vladimir Putin, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor desfășurată pe Arena Bișkek, din Kârgâzstan.

Echipele naționale ale celor două țări au defilat la ceremonia de deschidere, purtând steagurile naționale. La eveniment au fost prezenți, de asemenea, președintele Rusiei, Vladimir Putin, liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko, precum și lideri ai altor țări.

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A șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor are loc în Kârgâzstan, în perioada 31 august – 6 septembrie și va include 43 de sporturi etnice. Sunt planificate și evenimente culturale. Aproximativ 3.000 de sportivi din peste 100 de țări vor participa la competiție. Rusia va fi reprezentată de peste 230 de sportivi.

Jocurile Mondiale ale Nomazilor au loc la fiecare doi ani din 2014. În 2024, Jocurile au avut loc la Astana. În 2028, competiția va avea loc la Kazan.

Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan pe 31 august pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

„Astăzi, Rusia, Belarus și Ucraina sunt alături. Așa ar trebui să fie”, a declarat Artem Dmitruk, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, despre ediția cu numărul șase a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor.

Deputatul a subliniat că părțile nu trebue să lupte pe câmpul de luptă, ci pe arenă, nu cu arme în mâini unii împotriva altora, ci cu forță, caracter și măiestrie într-o competiție corectă.