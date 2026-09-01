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Bilanț triumfalist la Ministerul Dezvoltării. Deși România a pierdut mai bine de jumătate din banii PNRR, Cseke Attila se laudă că și-a îndeplinit toate obiectivele

Bilanț triumfalist la Ministerul Dezvoltării. Deși România a pierdut mai bine de jumătate din banii PNRR, Cseke Attila se laudă că și-a îndeplinit toate obiectivele
Ministrul Cseke Attila - Foto: Profimedia images
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Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat marți un bilanț triumfalist al instituției pe care o conduce. Miza bilanțului a vizat mai ales țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor prezentate, MDLPA și-a atins toate obiectivele, deși România a pierdut mai bine de jumătate din banii PNRR.

În cadrul PNRR, Ministerul Dezvoltării a gestionat un portofoliu de 5.871 de contracte și a răspuns de 19 jaloane și ținte pentru reforme, alături de alte 30 de obiective aferente unui număr de 12 investiții și subinvestiții, scrie Mediafax.

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Ministerul Dezvoltării a manageriat 19 jaloane și ținte

„Conform primelor evaluări, toate țintele și jaloanele PNRR aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite, atât în ceea ce privește reformele, cât și investițiile ”, a spus ministrul.

Instituția a demarat verificarea dosarelor încărcate pe platformă de beneficiari până la termenul-limită de 30 august, ministrul punctând că dacă toate aspectele respectă ghidul de finanțare. Așadar, ministerul nu ar pierde „niciun euro” din fonduri.

Investiții mari gestionate de minister

Printre principalele investiții gestionate de minister se numără eficientizarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, construirea de creșe. Se adaugă dezvoltarea traseelor cicloturistice și a infrastructurii moderne și prietenoase cu mediul din localități.

Referitor la reformele administrative, instituția menționează adoptarea Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, realizarea Registrului Național al Clădirilor și instituirea unui nou cadru legislativ pentru zonele metropolitane și consorțiile administrative.

Depășire de 43% în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării

Totuși, cel mai notabil rezultat s-a înregistrat în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării, autoritățile înregistrând o depășire de aproximativ 43% a indicatorului asumat.

„Pentru renovarea integrată, aprofundată și moderată a clădirilor rezidențiale, PNRR avea stabilită o țintă de 3.261.404 mp, iar, conform documentelor încărcate de beneficiari până la 30 august, ora 24:00, suprafața totală declarată ca fiind renovată este de 4.655.200 mp, ceea ce reprezintă, în această etapă, o depășire a țintei cu aproximativ 43%”, se arată în comunicatul de presă al Instituției.

„Este rezultatul unui efort comun al autorităților locale, beneficiarilor și echipelor ministerului. Urmează verificarea documentelor pentru confirmarea conformității și închiderea acestui proces în condițiile cerute de PNRR”, a mai transmis ministrul Cseke Attila.

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