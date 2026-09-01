Prima pagină » Știri politice » USR scoate de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul

USR scoate de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul

USR scoate de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

USR a scos „de la sertar” un proiect de lege din 2024 prin care propune limitarea numărului de mandate al directorilor SRI, SIE și SPP și solicită urgentarea întocmirii unui raport parlamentar. În 2024, USR îi acuza pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă că ar fi scos de la votul final inițiativa legislativă. Tot USR declara, la acea vreme, că cei doi premieri ar fi acționat la ordinele serviciilor. Gândul prezintă, în exclusivitate, documentul.

Inițial, propunerea L 662/2024 a fost înaintată pentru raport Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului, cu termen de raport până la 11.02.2025.

„Sincronizarea” USR

Timp de aproape doi ani, USR nu a mai revenit asupra propunerii legislative, iar viteza cu care a acționat, în prima zi de activitate parlamentară după vacanța de vară, nu este întâmplătoare. Faptul că USR scoate documentul „de la sertar” și revine cu noi solicitări pentru întocmirea unui raport reprezintă, în mod evident, o acțiune coordonată, în tandem cu acuzațiile aduse șefului SPP, Lucian Pahonțu.

USR solicită înscrierea propunerii legislative pe ordinea de zi a plenului Senatului și afirmă că inițiativa reprezintă „o preocupare publică majoră”.

„Solicităm în continuare ca cele două comisii raportoare să emită actul în ședință comună sau în ședințe separate, oricare dintre acestea intervine mai curând, și solicităm în continuare înscrierea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului, în datele de 7-9 septembrie 2026”, se arată în documentul pe care îl publicăm mai jos.

Actul oficial este semnat de liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Nicușor Dan spune, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, că spațiul public este acaparat de farisei, defetiști și demagogi, iar dialogul a fost înlocuit cu urlete
11:53
Nicușor Dan spune, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, că spațiul public este acaparat de farisei, defetiști și demagogi, iar dialogul a fost înlocuit cu urlete
NEWS ALERT Nicușor Dan recunoaște că amploarea crizei politice a depășit așteptările. Ce spune despre viitorul Guvern
10:42
Nicușor Dan recunoaște că amploarea crizei politice a depășit așteptările. Ce spune despre viitorul Guvern
OFICIAL Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
23:59
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
REACȚIE PSD s-a dezlănțuit la adresa USR după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor”. Ce episod aduc social-democrații în discuție
22:35
PSD s-a dezlănțuit la adresa USR după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor”. Ce episod aduc social-democrații în discuție
REACȚIE Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Bolojan că vrea să-și facă imagine prin inaugurarea spitalelor, începute sub guvernarea PSD
21:01
Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Bolojan că vrea să-și facă imagine prin inaugurarea spitalelor, începute sub guvernarea PSD
REACȚIE Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”
20:47
Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”
Mediafax
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
15 fapte aproape necunoscute despre Bill Gates, dincolo de imaginea de miliardar filantrop
CONTROVERSĂ Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus
13:05
Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus
FLASH NEWS Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea
12:54
Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea
SHOWBIZ Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
12:42
Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
ALERTĂ Secetă extremă în România. Toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului a ajuns la o treime din normal
12:33
Secetă extremă în România. Toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului a ajuns la o treime din normal
ECONOMIE Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Globalizarea renegociată, între hegemonie, protecționism și reziliență
12:32
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Globalizarea renegociată, între hegemonie, protecționism și reziliență
EXCLUSIV Cristoiu, verdict dur în plină criză politică: Nu vom avea guvern/Sigur vor fi anticipate
12:25
Cristoiu, verdict dur în plină criză politică: Nu vom avea guvern/Sigur vor fi anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe