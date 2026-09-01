Ministerul Afacerilor Interne a lansat marți site-ul oficial al RO Wallet, portofelul digital al României.

Autoritățile au publicat, totodată, documentația tehnică a proiectului. Codul și specificațiile sunt puse la dispoziția publicului prin GitHub.

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RO Wallet are rolul unui portofel digital pe telefon, în care utilizatorii își pot păstra documentele în format electronic, pentru a-și dovedi identitatea, atât în România, cât și în celelalte țări membre UE.

Aplicația nu este încă disponibilă pentru descărcare. Conform calendarului publicat de proiect, versiunea de test este programată pentru 31 octombrie 2026, o versiune beta pentru un grup restrâns este estimată pentru 22 decembrie 2026, iar lansarea oficială a RO Wallet v1 este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027, informează antena3.ro.

RO Wallet reprezintă versiunea românească a portofelului european de identitate digitală, cunoscut drept EUDI Wallet.

Fiecare țară membră UE trebuie să ofere un astfel de portofel, construit pe standarde europene comune.

Aplicația va permite utilizatorului să își dovedească identitatea și să păstreze, să prezinte și, în anumite situații, să semneze documente digitale.

Telefonul devine „portofel” pentru documentele oficiale. RO Wallet va putea fi folosit în situații precum deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii publice sau private, angajarea, înscrierea la o facultate sau utilizarea unor servicii online.

Categorii de documente care vor putea fi păstrate în RO Wallet

Cartea de identitate

Permisul de conducere

Diplomele

Atestate și alte documente oficiale

Documentele nu vor fi simple fotografii sau scanuri ale acestora. Ele vor proveni de la surse oficiale și vor avea aceeași recunoaștere legală ca documentele pe hârtie.

De asemenea, atunci când un document este actualizat la sursă, versiunea din portofel va rămâne cea validă.

Utilizatorul nu ar trebui să fie pus în situația de a prezenta (iar) o copie de hârtie, care între timp a expirat sau a suferit modificări.

Proiectul prevede extinderea utilizării RO Wallet către domenii precum sănătate, educație, servicii financiare și călătorii. Documentele și funcționalitățile vor fi introduse treptat.

Una din principalele funcții ale RO Wallet este controlul asupra datelor personale. Dacă un serviciu trebuie să verifice dacă ai peste 18 ani, nu va fi necesar să transmiți întreaga carte de identitate sau data nașterii. Portofelul poate furniza doar informația necesară, sub forma unei verificări de tip „da” sau „nu”.

Utilizatorul decide ce date transmite. Site-ul păstrează și un istoric al partajărilor, astfel încât utilizatorul să știe mereu cui a transmis date și pentru ce motiv.

De exemplu, pentru o verificare de vârstă, în loc să fie dezvăluite numele, CNP-ul și data nașterii, serviciul ar putea primi doar confirmarea că persoana îndeplinește condiția de vârstă.

RO Wallet: Proces în patru pași

Procesul de instalare și utilizare este gândit în 4 pași.

Utilizatorul descarcă aplicația oficială RO Wallet.

Apoi își verifică identitatea printr-un proces securizat de înrolare, folosind cartea electronică de identitate.

După înrolare, își poate adăuga documentele digitale, acestea fiind emise direct de instituțiile care le furnizează.

În final, atunci când un serviciu solicită anumite informații, utilizatorul decide ce anume va transmite.

RO Wallet nu va fi obligatoriu, ci va reprezenta o alternativă digitală la modalitățile clasice de identificare. Utilizatorul va putea continua să folosească documentele în format clasic.

Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul

Documentele încărcate în RO Wallet vor putea fi folosite și în UE.

De asemenea, RO Wallet este gândit să folosească mecanismele de securitate ale telefonului, precum PIN, amprentă sau recunoaștere facială.

Dacă pierzi sau îți este furat telefonul, utilizatorul poate anunța pierderea, iar portofelul va fi dezactivat. Documentele pot fi apoi reobținute pe un telefon nou printr-un proces 100% securizat.

Potrivit MAI, proiectul RO Wallet este încă în construcție și va fi dezvoltat în etape.

Documentația tehnică este publicată deschis, iar proiectul promite transparență asupra modului în care este construit ecosistemul.

Site-ul RO Wallet precizează că arhitectura și cadrul tehnic de referință vor rămâne publice, astfel încât modul de funcționare și mecanismele de protecție a datelor să poată fi verificate.

Când va fi disponibilă aplicația RO Wallet

Pentru utilizatori, însă, momentul în care RO Wallet va putea fi instalată și utilizată efectiv mai este încă la câteva luni distanță.

Potrivit calendarului oficial, versiunea de test este programată pentru 31 octombrie 2026, urmată de lansarea versiunii beta, destinată unui grup restrâns de utilizatori, pe 22 decembrie 2026.

Prima versiune oficială a aplicației ar urma să fie lansată pe 14 ianuarie 2027.

Sursa foto: Capturi site RO Wallet