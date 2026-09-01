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Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea

Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea
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Regele Haakon al VIII-lea va depune marți jurământul în fața Parlamentului Norvegiei, la patru zile după moartea tatălui său, Harald al V-lea.

Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în fața Parlamentului Norvegiei

Marți, 1 septembrie, Regele Haakon al VIII-lea va depune jurământul în fața Parlamentului Norvegiei. Ceremonia va avea loc începând cu ora 11:00 GMT, respectiv 14:00, ora României. 

Conform prevederilor constituției, regele Haakon va declara: „Promit și jur să conduc Regatul Norvegiei în conformitate cu constituția și legile sale, așa să-mi ajute Dumnezeu Atotputernicul și Atotștiutorul”.

Haakon a devenit rege imediat după moartea tatălui său. Nu va exista nicio încoronare, deoarece Norvegia a abolit această practică în 1908.

Regina Mette-Marit nu va participa la ceremonie

Soția sa, regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, care se recuperează după un transplant de plămâni în iunie, trebuia să fie alături de el, așa cum a fost regina Sonja în 1991, când Harald a depus jurământul.

Dar marți a anulat din cauza complicațiilor apărute în urma transplantului, a declarat medicul ei într-un comunicat transmis de palatul regal.

„Nu este neobișnuit să apară complicații după un transplant de plămâni. Regina a avut complicații în unele ocazii cu operația, inclusiv astăzi. Drept urmare, trebuie să fie pusă sub observație pe tot parcursul zilei de astăzi”, a declarat Are Holm, pneumolog la Spitalul Universitar din Oslo.

La ceremonie cor participa cei doi copii ai cuplului regal, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, și prințul Sverre Magnus, în vârstă de 20 de ani.

Regina Sonja, mama lui Haakon și soția lui Harald al V-lea, este de asemenea așteptată la Parlament. Sonja a fost prezentă și în 1991, când Harald a depus jurământul după urcarea pe tron.

Zeci de mii de oameni au mers la Palatul Regal

Harald al V-lea a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. După moartea sa, zeci de mii de norvegieni au mers la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Oamenii au depus flori, lumânări, steaguri și desene și au lăsat mesaje în memoria fostului rege.

În primul său discurs adresat națiunii după preluarea tronului, Haakon a vorbit și despre tatăl său, pe care l-a descris drept „un tată minunat”, potrivit Reuters.

72% dintre norvegieni susțin monarhia

Un sondaj Norstat realizat pentru postul public NRK și publicat marți arată că 72% dintre norvegieni susțin monarhia. 20% dintre respondenți preferă o republică sau o altă formă de guvernare.

În luna mai, 64% dintre cei chestionați se declarau în favoarea monarhiei. Sondajul publicat marți este primul realizat după moartea regelui Harald.

Funeraliile lui Harald vor avea loc pe 9 septembrie

Funeraliile regelui Harald al V-lea sunt programate pentru 9 septembrie, la Oslo. La ceremonie sunt așteptați șefi de stat și reprezentanți ai caselor regale din mai multe țări.

Sicriul lui Harald va rămâne depus în capela Palatului Regal până pe 8 septembrie, unde oamenii îi pot aduce un ultim omagiu.

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