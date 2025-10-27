Vlad Ciurea, despre cum putem descoperi declinul cognitiv cât mai din timp. La ce greșeală frecventă trebuie să fim atenți

Declinul cognitiv înseamnă o pierdere treptată a capacităților mentale, de la învățare, memorare și atenție până la folosirea raționamentului, și apare, de obicei, odată cu înaintarea în vârstă. Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai mari medici neurochirurgi, atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător.

Potrivit spuselor sale, această afecțiune nu mai este specifică doar celor trecuți de 65 de ani.

Ciurea: „Observăm că media de vârstă a scăzut”

„Înainte se considera persoana de peste 65 de ani, dar acum observăm că media de vârstă a scăzut. Dintr-o dată constați că nu mai spune «pix» sau «stilou», spune «șiret». Încurcă cuvântul, dar cel care a pronunțat nu mai observă, fie bunicul, fie tata”, a declarat reputatul profesor doctor, la Antena 3.

Semnele declanșării declinului cognitiv apar din timp și trebuie multă atenție, pentru a nu ignora mesajul pe care creierul ni-l transmite.

„Alt semn precoce este când vrea să ia un pahar cu apă și nu reușește. Ori dă cu mâna pe lângă, ori îl dărâmă și nu mai are prehensiune. Sau merge spre o ușă și nu mai nimerește clanța. Asta înseamnă că s-a întâmplat ceva la nivelul coordonării, stânga nu se mai aliniază cu dreapta. În medicină, spunem că este un declin, nu mai ești la fel”, afirmă medicul.

Potrivit lui Vlad Ciurea, declinul cognitiv reprezintă un semnal de alarmă care apare înaintea unor afecțiuni mai grave, de exemplu Alzheimer.

Ce declanșează această boală? „Stresul, supărările majore, agitația zilnică, zgomotul urban, toate acestea afectează neuronii. Afectarea nu este într-un anumit centru, nu putem da un medicament care să «repare» un punct. Este afectată întreaga rețea neuronală. Exact ca atunci când scapi telefonul pe jos – nu s-a spart doar o piesă, ci s-a afectat întreaga conexiune”.

Sfaturi de urmat încă de la apariția primelor semne

„Avem toate mijloacele de prevenție. Dacă vedeți pe cineva din familie care are astfel de semne, luați-l de mână și duceți-l la un doctor neurolog sau psihiatru. Trebuie stabilit dacă e o problemă organică – poate fi o boală vasculară cerebrală, un debut de accident vascular sau o leziune intracerebrală. Sau, poate fi doar o suferință funcțională, o scădere a activității cerebrale”, spune prof. dr. Vlad Ciurea.

În opinia sa, diagnosticarea poate fi făcută cu ajutorul tehnologiei: „Avem RMN-ul, care oferă foarte multe date. Se mai pot face și puncții lombare cu analiză de lichid cefalorahidian, dar și o serie de teste extrem de simple. Toate acestea ne pot arăta dacă suntem într-un stadiu de pre-Alzheimer sau pre-demență.

Atunci, trebuie să acționăm, nu să așteptăm ca boala să se instaleze”.

Pentru a împiedica agravarea stării, trebuie să acționăm din timp, spune Vlad Ciurea – „Trebuie să facem totul pentru a preveni. Hidratarea este esențială. Discuțiile optimiste, empatia, apropierea, starea de bine, toate ajută. Alimentația echilibrată, mișcarea, fructele, legumele și peștele bogat în acizi grași omega nesaturați susțin activitatea cerebrală. Toate duc la o stare benefică a organismului”.

De asemenea, sunt recomandate și suplimentele neuroprotectoare, care pot sprijini funcțiile cerebrale, susține medicul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Singura dieta recomandată de medicul neurochirurg Vlad Ciurea. La ce oră trebuie să mâncăm cina, de fapt

Vlad Ciurea dezvăluie cum putem lupta cu boala secolului 21, sindromul „BURNOUT”. Ce este „Regula lui 8”

Medicul Vlad Ciurea ne spune care este BĂUTURA care scoate toată „mizeria” din organism. Sunt de ajuns 2 pahare