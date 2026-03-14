Un retailer gigant intră de azi pe piața din România. Mr. DIY deschide primul magazin pe piața locală

Retilerul din Malaezia, DIY, cu produse pentru casă, parte a D.I.Y. Group, care la nivel global deține și operează peste 3.500 de magazin la nivel global, deschide astăzi primul magazin din România, informează Profit.ro.

Mr. DIY deschide astăzi primul magazin din România

Compania a decis ca să intre la noi în țară cu primul magazin la Pitești, în centrul comercial Supernova, deschiderea fiind programată chiar astăzi, 14 martie 2026.

Se aștepta inițial ca primul magazin să fie deschis în capitală. În Colosseum Mall, iar mai multe anunțuri de recrutare au fost lansate și pentru Sibiu, după cum a anunțat anterior sursa citată.

Ce este Mr. DIY

MR DIY este unul dintre cei mai mari retaileri asiatici de produse pentru casă și stil de viață și se extinde rapid pe piața europeană. Compania este recunoscută pentru gama variată de produse, prețurile accesibile și orientarea către nevoile clienților. La nivel global, rețeaua sa cuprinde peste 3.500 de magazine, iar expansiunea continuă într-un ritm accelerat.

„În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile.

La MR DIY România, construim o echipă pasionată, energică și orientată spre client. Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional”, scrie în anunțul de recrutare a angajaților.

Pentru poziția de Store Manager, salariul net este de 6.500-7.500 lei/lună.

Deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia și peste 3.000 de magazine pe 10 piețe asiatice, africane și europene, inclusiv Thailanda, Indonezia, Polonia, Filipine, India, Turcia, Spania, Africa de Sud, Singapore, Brunei, Cambodgia, Hong Kong și Vietnam.

