Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Cererea pentru bazele române a venit de la Pentagon, de la Pete Hegseth”

Dan Dungaciu: „Cererea pentru bazele române a venit de la Pentagon, de la Pete Hegseth”

Serdaru Mihaela
14 mart. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 11 martie 2026, analistul politic Dan Dungaciu a trasat o linie clară între oportunismul politicienilor români și valorile promovate de administrația Trump, criticând dur lipsa de negociere în relațiile cu SUA și poziționarea Europei ca „neomarxistă”. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Tucă  început prin a afirma că politicienii români „niciodată nu o să negocieze Nicușor Dan” , legând acest lucru de reacțiile lor la tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Știți că l-au întrebat la un moment dat ce sunt cu războaiele din Iran. Zic că sunt mici probleme cu traficul de petrol. Atâta poate Ilie, au făcut asta, dintr-un oportunism clasic menit să impresioneze americanii” , spune moderatorul emisiunii

Marius Tucă a mai subliniat diferențele de valori:

„În momentul în care ești cu americanii și eu am vorbit de administrația Trump, vorbim de libertatea de exprimare, de libertate și democrație, că în România nu prea mai este de când s-au anulat alegerile. Și atunci aceste valori comune despre care vorbea și JD Vance și a vorbit și Marco Rubio, eu vreau să le împărtășesc. Europa nu mai vrea să le împărtășească. Există un sistem neomarxist, sorosist”

În continuare, Dan Dungaciu a dezbătut o solicitare oficială a Pentagonului către autoritățile române, subliniind că relațiile internaționale nu implică favoruri gratuite. Dungaciu a respins ideea unei supuneri automate

Dan Dungaciu: „Nu există, știți cum zic americanii, nu există prânz gratis”

Marius Tucă: „Cine i-a trimis această cerere lui Nicușor Dan?”

Dan Dungaciu: „Asta vine de la Pentagon, Pete Hegseth a trimis-o”

