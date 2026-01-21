Prima pagină » Actualitate » Secretul cafelei autentice la nisip. Rețetă, ingrediente și mici trucuri primitive

Rene Pârșan
21 ian. 2026, 20:18, Actualitate
Cafeaua la nisip este incomparabilă cu orice altă rețetă inventată în ultima mie de ani. Nimic nu egalează savoarea sa. Expresorul sau filtrul sunt doar tehnologie. Deși poate părea vrăjitorie, cafeau la nisip cere doar timp, reverie și un pic de atenție. Nu este licoarea care să te pună pe picioare înainte de a pleca la muncă, este desfătarea de după-amiază, după prânzul tihnit, alături de paharul de apă rece, sau limonadă, rahat, dulceață de cireșe amare sau șerbet de fistic. Nici un strop de coniac nu strică.

Istoria cafelei incepe in secolul al IX-lea, in Etiopia, conform legendei pastorului Kaldi care descopera cafeaua, fructul unui cireș. Din Etiopia cafeaua ajunge în Turcia, la Istanbul și apoi în întreaga Europa. Cea mai veche metoda de preparare a cafelei este considerata a fi ibricul.

Deși se crede în mod obișnuit că o cafea la ibric este doar o cafea obișnuită pregătită în apă clocotită cu adaos de zahăr, de fapt acest tip de băutură este preparat folosind o metodă specială din țările din Orientul Mijlociu și Europa precum Turcia, Iran și Grecia, răspândită în zonele ocupate din Europa, Balcani, deci și în Țările Române, în special în porturile Dunărene.

Din păcate, pentru o cafea la ibric în nisip autentică ai nevoie de „tehnologie primitivă”.

  • În primul rând nisipul. Nisip fin cu siliciu, de deșert sau plajă, de cel cu scoici, în nici un caz nisip de construcții, adică pietriș.
  • Apoi, vase de cupru, obligatoriu. Tablaua pe care se va încinge nisipul, pe plită, și ibricele de aramă. De la 20 la 100 ml, în nici un caz mai mari.
  • Și cafeaua, arabică, măcinată extrafin la râșniță, acel soi care lasă zațul de consistența mâlului. Există și mărci de cafea turcești în supermarketuri.

Mod de preparare

  • Se încinge nisipul din tabla.
  • În ibricul de aramă se pune apă rece, cafea și zahăr, obligatoriu, în funcție de volum.
  • Ibricul/ ibricele se rotesc agale în tabla.
  • Se aliniază ceșcuțele.
  • Când licoarea începe să bolborosească liniștit se culege caimacul/spuma cu lingurița și se pune în ceșcuțe.
  • Se lasă cafeau să se odihnească un minut și se adaugă.

După ce s-a servit, doamnele pot să-și ghicească viitorul în zaț, obligatoriu!

Secret. Există aparate gen expresor care pot rezolva problema cafelei la ibric mult mai simplu. La un click distanță.

