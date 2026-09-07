Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie record în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei, învingând clar Uniunea Creștin-Democrată (CDU), formațiunea cancelarului Friedrich Merz. AfD a obținut 43,8% din voturi, față de doar 17% pentru CDU. Merz s-a declarat „profund șocat” de rezultat și a recunoscut că partidul său are o parte din responsabilitate pentru înfrângere.

Friedrich Merz se declară „profund șocat” de succesul AfD

Cancelarul Friedrich Merz a reacționat luni, 7 septembrie, după rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut cel mai bun rezultat al său într-un scrutin regional.

Merz s-a declarat „profund șocat” de victoria istorică a partidului de dreapta și a recunoscut că rezultatul schimbă situația politică nu doar în landul din estul Germaniei, ci în întreaga țară.

Cancelarul german a promis, în același timp, că nu va renunța la programul de reforme al guvernului său.

„Hotărârea mea este să continui pe calea reformelor, fără a mă rupe de ele, dar știu că (…) trebuie să le explicăm mai bine”, a declarat Merz după o întâlnire a conducerii CDU, potrivit Le Figaro.

Responsabilitatea CDU în rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt

Cancelarul german a admis că partidul său trebuie să își asume o parte din responsabilitatea pentru rezultatul alegerilor. Merz a spus că ascensiunea AfD reprezintă o problemă care depășește cu mult granițele Saxoniei-Anhalt.