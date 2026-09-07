„Performanța” lui Ilie Bolojan, demontată de un fost ministru al Transporturilor: ” România are o problemă gravă”

După anunțurile laudative referitoare la situația economică din țară, un fost ministru al Transporturilor vine și dă peste cap calculele PNL și ale premierul demis Ilie Bolojan, cu alte date decât cele prezentate de aceștia, despre investiții, locuri de muncă, producția industrială, nivelul de trai al românilor și Produsul Intern Brut. „România alunecă periculos de rapid pe panta negativă”, e de părere Ciprian Șerban care atrage atenția că performanța mult trâmbițată de Bolojan arată că de fapt „România are o problemă gravă”.

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Ciprian Șerban: România alunecă periculos de rapid pe panta negativă

„Investiții străine – pe minus. Producția industrială – pe minus. 63.000 de locuri de muncă, pierdute. Consumul, în scădere constantă; nivelul de trai scăzut. Turismul, în picaj. PIB-ul, urmează trendul negativ:

Trimestrul IV 2025: –1,4%, Trimestrul I 2026: –1,1%, Trimestrul II 2026: –2%. Trei trimestre consecutive de scădere!