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Reacția lui Kelly Osbourne după ce s-a văzut într-o fotografie. A decis să schimbe totul în secunda doi: „Puteai să vezi fiecare os…”

Reacția lui Kelly Osbourne după ce s-a văzut într-o fotografie. A decis să schimbe totul în secunda doi: „Puteai să vezi fiecare os...”
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Reacția lui Kelly Osbourne după ce s-a văzut într-o fotografie. A decis să schimbe totul în secunda doi: „Puteai să vezi fiecare os...”
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Kelly Osbourne, fiica legendarului rocker Ozzy Osbourne („Black Sabbath”), a slăbit foarte mult după moartea tatălui ei. În suferința ei, artista nu a mai simțit nevoia să mănânce, după cum a mărturisit într-un interviu acordat celor de la Daily Mail, citat de Der Spiegel. O fotografie a făcut-o să își dea seama de gravitatea propriei situații.

La 41 de ani, Kelly Osbourne spune că a realizat cât de mult a slăbit după ce s-a văzut într-o fotografie.

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Era la Grammy Awards: „Am zis: „Este îngrozitor. Nu știam că arăt așa! Șira spinării – puteai să vezi fiecare os”.

Ozzy, celebrul solist de la „Black Sabbath”, a murit în iulie 2025, la 76 de ani. În timpul unui concert de adio, susținut de trupă , la începutul lunii, în orașul său natal Birmingham, Ozzy prezenta deja semne ale bolii Parkinson.

Kelly Osbourne: „Am văzut o persoană distrusă”

La scurt timp, greutatea fiicei sale a devenit subiect de presă. Artista în vârstă de 41 de ani a declarat că ea însăși nu era conștientă de gravitatea problemei.

„Nu vedeam ce alții vedeau, deoarece sufeream prea mult. Am văzut o persoană distrusă”. Kelly a fost atât de îndurerată, încât nu a mai simțit nevoia de a mânca.

La ceremonia premiilor Grammy, din februarie, care a onorat și realizările artistice ale lui Ozzy Osbourne, fiica rocker-ului heavy-metal a luat măsuri bizare pentru a-și ascunde trupul plăpând – temându-se ca nu cumva corpul său să distragă atenția de la memorialul închinat lui Ozzy.

„Am purtat o perucă, să-mi ascund fața”, a povestit Kelly. Echipa de designeri a ales haine în care să nu pară atât de slabă.

Cine este Kelly Osbourne

Kelly Osbourne, fiica lui Ozzy Osbourne, a devenit cunoscută de la o vârstă fragedă, chiar din reality-show-ul „The Osbournes”.

În seria controversată de pe MTV, Ozzy s-a jucat pe el însuși, un personaj excentric, dar iubitor, depășit, uneori, de lucrurile simple ale vieții. În serial au apărut și Sharon și Jack, soția, respectiv fiul lui Ozzy Osbourne.

Sursa foto main / interior: Profimedia

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