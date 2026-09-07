Victoria fără drept de apel al formațiunii de dreapta AfD în landul Saxonia-Anhalt este semnalul unui adevărat trend în Germania, al cărei electorat a taxat grava criză eonomică, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni.

Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă putem interpreta votul zdrobitor, de 44% în favoarea Alianței pentru Germania (AfD), ca un vot de frustare, cunoscutul politolog a explicat că putem vorbi de un curent care s-ar putea replica lși a nivel național.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Modelul economic german a intrat într-o criză prelungită

Cauza principală a acestei preferințe electorale în landul Saxonia Anhalt vine din efectele crizei economice pe care o resimt nemții, mai ales de la izbucnirea războiului din Ucraina.

„Arată fără îndoială un trend, pentru că trebuie să ne uităm la datele obiective și anume la criza economică germană, care este una profundă. Modelul economic german care a intrat într-o criză tot mai accentuată după războiul din Ucraina. Prețurile la energie au crescut foarte mult și au eliminat unul dintre elementele de competitivitate economică”.

Se pierd între 300 și 600 de joburi pe zi

Practic, marea industrie germană, care a transformat-o în motorul economic al Europei, s-a prăbușit, iar șomajul ia amploare pe zi ce trece, a observat Popescu.

„Nu mai vorbim de lipsa anumitor investiții în inovație, care au împins produsele industriale germane foarte departe de cele chineze. Care ajung să facă o concurență chiar pe teritoriul Germaniei”.

Industria germană este la pământ

„Siderurgia este la pământ, industria auto într-o criză aș pune fără ieșire. Din moment ce chiar cancelarul Mertz ne spunea că se pierd între 300 și 600 de joburi pe zi .

Volkswagen, care anunță un plan de restructurare așa cum nu s-a mai văzut de la sfârșitul anilor 40 încoace. Modelul economic german produce un sentiment de declin în rândul populației germane”.

Saxonia-Anhalt, simbolul marii crize germane

În acest context dificil, rezultatul alegerilor din landul Saxonia Anhalt era previzibil, conchide politologul, care amintește că acesta este simbolul perfect al crizei germane. Fost imperiu industrial, landul și-a pierdut aproape toată industria, dar și agricultura sa a decăzut. Cireașa de pe tort a fost fenomenul migrației, a mai spus Popescu.