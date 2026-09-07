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Ștefan Popescu explică victoria zdrobitoare a AfD: Arată un trend/Saxonia-Anhalt ilustrează perfect criza germană

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Victoria fără drept de apel al formațiunii de dreapta AfD în landul Saxonia-Anhalt este semnalul unui adevărat trend în Germania, al cărei electorat a taxat grava criză eonomică, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni.

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Chestionat de moderatorul emisiunii dacă putem interpreta votul zdrobitor, de 44% în favoarea Alianței pentru Germania (AfD), ca un vot de frustare, cunoscutul politolog a explicat că putem vorbi de un curent care s-ar putea replica lși a nivel național.

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Modelul economic german a intrat într-o criză prelungită

Cauza principală a acestei preferințe electorale în landul Saxonia Anhalt vine din efectele crizei economice pe care o resimt nemții, mai ales de la izbucnirea războiului din Ucraina. 

Arată fără îndoială un trend, pentru că trebuie să ne uităm la datele obiective și anume la criza economică germană, care este una profundă. Modelul economic german care a intrat într-o criză tot mai accentuată după războiul din Ucraina. Prețurile la energie au crescut foarte mult și au eliminat unul dintre elementele de competitivitate economică”.

Se pierd între 300 și 600 de joburi pe zi

Practic, marea industrie germană, care a transformat-o în motorul economic al Europei, s-a prăbușit, iar șomajul ia amploare pe zi ce trece, a observat Popescu.

Nu mai vorbim de lipsa anumitor investiții în inovație, care au împins produsele industriale germane foarte departe de cele chineze. Care ajung să facă o concurență chiar pe teritoriul Germaniei.

Industria germană este la pământ

Siderurgia este la pământ, industria auto într-o criză aș pune fără ieșire. Din moment ce chiar cancelarul Mertz ne spunea că se pierd între 300 și 600 de joburi pe zi .

Volkswagen, care anunță un plan de restructurare așa cum nu s-a mai văzut de la sfârșitul anilor 40 încoace. Modelul economic german produce un sentiment de declin în rândul populației germane”.

Saxonia-Anhalt, simbolul marii crize germane

În acest context dificil, rezultatul alegerilor din landul Saxonia Anhalt era previzibil, conchide politologul, care amintește că acesta este simbolul perfect al crizei germane. Fost imperiu industrial, landul și-a pierdut aproape toată industria, dar și agricultura sa a decăzut. Cireașa de pe tort a fost fenomenul migrației, a mai spus Popescu.

Landul Saxonia-Anhalt ilustrează perfect această criză. Un land care nu era foarte mare, dar avea 2.800.000-2.900.000 de locuitori. A pierdut cam 7-800.000 de locuitori în ultimii 35 de ani. Un land sigur și industrial. Avea industrie chimică, metalurgie, dar și o agricultură puternică. O agricultură afectată și criza prețurilor la energie și la combustibil în special. Și bineînțeles, fenomenul migratoriu. Pentru că se vorbește mai puțin de acest lucru”.

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