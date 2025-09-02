Șefa Centrului educațional din Timișoara, REȚINUTĂ după ce un copil a murit înecat într-un iaz ornamental din incintă

Administratora Centrului educațional din Timișoara, unde era înscris copilul care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținută de polițiști. Femeia, în vârstă de 33 de ani, este cercetată pentru ucidere din culpă.

Potrivit Poliției Timiș, aceasta a fost dusă în arestul IPJ Timiș, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. Autoritățile verifică toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Incidentul a avut loc luni, pe strada Calea Martirilor din Timișoara. Polițiștii au fost alertați că un minor s-a înecat într-un iaz ornamental din apropierea centrului educațional. La fața locului, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un băiețel de un an și opt luni, potrivit Agerpres.

Copilul fusese scos la activități recreative în aer liber, împreună cu alți copii, însă la un moment dat s-a constatat lipsa lui. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit de urgență, medicii au fost nevoiți să declare decesul micuțului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac verificări inclusiv cu privire la modul în care copiii erau supravegheați.