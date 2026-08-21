Fostul șef al Brigăzii Operațiuni Speciale (BOS) Oradea, comisarul-șef în rezervă Alin-Nicușor Tărău, și fostul șef al Biroului Filaje, Sebastian-Marius Suciu, au fost trimiși în judecată într-un dosar privind folosirea unor autoturisme personale pentru obținerea gratuității la parcările publice din centrul Oradiei. Procurorii susțin că mașinile unor polițiști sau ale rudelor acestora au fost trecute în documente oficiale drept autoturisme folosite în misiuni operative.

Mașinile personale, trecute pe listele autospecialelor

Potrivit ebihoreanul, rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Oradea la 19 august, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Cei doi sunt acuzați de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată. În cazul lui Alin-Nicușor Tărău, procurorii au reținut și acuzațiile de instigare la fals intelectual și instigare la uz de fals.

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Faptele investigate ar fi fost comise în perioada 2023-2024. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi acționat în baza unei rezoluții infracționale unice, urmărind obținerea unor avantaje materiale atât pentru ei, cât și pentru alte persoane din cadrul structurii de poliție. Procurorii susțin că reprezentanții Primăriei Oradea ar fi fost induși în eroare prin prezentarea unor autoturisme personale drept mașini de serviciu utilizate în activități operative.

Trei anexe false, transmise Primăriei Oradea

Anchetatorii susțin că Sebastian-Marius Suciu ar fi întocmit și folosit documentele false depuse la Primărie, în timp ce Alin-Nicușor Tărău ar fi determinat aceste acțiuni și ar fi contribuit la transmiterea documentelor.

Pentru obținerea gratuității la parcare ar fi fost întocmite și folosite trei anexe false. În acestea erau trecute, alături de numerele de înmatriculare ale autoturismelor operative, și cele ale unor mașini personale deținute sau folosite de polițiști, membri ai familiilor acestora ori persoane apropiate celor doi foști șefi.

Printre autoturismele înscrise în documente s-ar fi aflat și mașini aflate în folosința lui Alin-Nicușor Tărău.

Documentele ar fi fost transmise împreună cu adrese care purtau semnătura inspectorului-șef al IPJ Bihor, fapt care, potrivit procurorilor, ar fi consolidat aparența de legalitate a solicitării. Pe baza acestor înscrisuri, numerele de înmatriculare au fost introduse în sistemul de bariere al parcărilor administrate de municipalitate. Astfel, autoturismele care nu erau eligibile ar fi putut intra și ieși fără plata taxelor de parcare.

Prejudiciu de aproape 60.000 de lei

Procurorii au estimat prejudiciul la aproximativ 58.400 de lei. Suma reprezintă valoarea abonamentelor lunare pentru locurile de parcare de care ar fi beneficiat autoturismele respective, fără ca municipalitatea să încaseze contravaloarea acestora.

Ancheta a început în martie 2025, când procurorii au făcut percheziții la sediul BOS Oradea. Anchetatorii au ridicat atunci documente și echipamente informatice.

Potrivit informațiilor prezentate la momentul respectiv de presa locală, BOS solicitase gratuitate pentru 27 de autoturisme în 2022, pentru 26 în 2023, iar în 2024 lista ajunsese la 39 de vehicule.

Rechizitoriul trimis acum instanței vizează însă fapte presupus comise în 2023 și 2024.

În 2025, după pensionarea lui Alin-Nicușor Tărău, lista a fost redusă la 15 autoturisme, toate aparținând în mod real structurii de poliție.

Alin Tărău, trimis în judecată într-un al doilea dosar

Pentru Alin-Nicușor Tărău, acesta este al doilea dosar penal în care fostul șef al BOS Oradea ajunge în fața instanței. El este deja judecat la Tribunalul Bihor, alături de comisarul-șef în rezervă Mugurel Poinar, fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA Oradea în februarie 2025. Ei sunt acuzați că, la 23 decembrie 2020, ar fi emis fără drept două adrese oficiale prin care se afirma că informațiile furnizate de Victor Micula ar fi contribuit la prinderea în flagrant a doi traficanți de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DNA, documentele ar fi fost emise în favoarea lui Victor Micula, pentru a putea fi folosite în procesul penal în care acesta era judecat, în scopul obținerii unei reduceri a limitelor de pedeapsă.

Anchetatorii anticorupție susțin că informațiile respective puteau fi comunicate doar de DIICOT Oradea, nu de cei doi polițiști. În acel dosar, Alin-Nicușor Tărău este judecat pentru uzurparea funcției, în forma în care funcționarul ar fi obținut pentru altă persoană un folos necuvenit.