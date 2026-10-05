Este revoltă la Ministerul Transporturilor după închiderea circulației între Sibiu și Boița, pe Autostrada A1 începând cu ziua de luni, 5 octombrie 2026. Măsura este necesară pentru lucrările la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, iar restricțiile sunt programate până pe 19 decembrie 2026. Măsura dispusă de Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost criticată de secretarul de stat Horațiu Cosma.

Update. După critica secretarului de stat Horațiu Cosma, Cristian Pistol, șeful CNAIR, a reacționat public. Într-o postare pe Facebook, Cristian Pistol îl acuză pe Horațiu Cosma de afirmații neadevărate privind închiderea A1 Sibiu-Boița. Șeful CNAIR spune că măsura a fost agreată de specialiștii companiei, Poliția Rutieră și constructorul Mapa-Cengiz.

Pistol susține că lucrările de la nodul Boița nu permit menținerea traficului și că o deviere temporară ar fi presupus exproprieri și relocări de utilități. Închiderea este programată între 5 octombrie și 19 decembrie.

Directorul CNAIR îl critică pe Cosma și pentru întârzierile privind A13 Sibiu-Făgăraș, autorizațiile de construire și lipsa personalului din CNAIR. Cristian Pistol susține că secretarul de stat ar încerca să controleze proiectele prin ordine de ministru și îl acuză că transformă disputa într-o campanie politică.

„Domnule Cosma, ați scris că „o singură persoană a spus NU”. Este fals, și o știți. Decizia de închidere a sectorului de autostradă dintre Sibiu și Boița a fost agreată unanim de specialiștii CNAIR cu atribuții, de Poliția Rutieră și de constructorul Mapa-Cengiz. Deci închiderea are inclusiv avizul Poliției Rutiere. Când un secretar de stat pune în gura Poliției și a constructorului lucruri pe care nu le-au spus, nu mai vorbim de o dezbatere tehnică. Vorbim de manipulare! Faptele sunt simple. În nodul Boița, cel care leagă A1 de A13 Sibiu–Făgăraș, se execută deschiderea peste DN7 cu un cofraj glisant, iar betonul se toarnă direct deasupra drumului. Cofrajul care este de fapt o piesă metalică masivă și utilajele de turnare nu permit circulația în siguranță nici măcar pentru autoturisme. „Restricționăm doar traficul greu” e o soluție bună pentru like-uri, nu pentru viețile oamenilor. O deviere provizorie ar fi însemnat exproprieri, avize și relocări de utilități, adică luni pierdute și bani publici aruncați pe o lucrare temporară. Închiderea durează 11 săptămâni, între 5 octombrie și 19 decembrie, în afara sezonului de vârf. Fiecare săptămână amânată întârzie A1 Boița–Cornetu și A13 Sibiu–Făgăraș. Dacă vreți putem să vorbim și despre cine întârzie A13 de fapt.

Autorizațiile de construire pentru Sibiu–Făgăraș sunt emise de Ministerul Transporturilor cu întârzieri de luni de zile. Poate ați uitat că ați emis ultima autorizație abia în iunie 2026. Ordinul cu care amenințați și care este deja în consultare publică, a fost contestat. Eu l-am contestat! Este absurd și că același minister care cere 10 zile lucrătoare ca să aprobe o închidere nu a răspuns în șase luni la cererea de personal a CNAIR. Memorandumul pentru posturile vacante, majoritatea la secții și districte, nu este aprobat și a fost întors la Minister. Nici aici nu v-ați dat interesul pentru siguranța celor care circulă pe rețeaua națională de drumuri și autostrăzi. Vine iarna, iar oamenii care țin drumurile naționale deschise lipsesc.

Pentru TollRo am cerut din martie oamenii necesari, iar în septembrie am cerut prorogarea până când sistemul este gata, inclusiv prin Parlament. Ați blocat orice demers! Astăzi transportatorii plătesc prețul, iar dumneavoastră vorbiți despre nepăsare. Nu este primul episod prin care încercați să blocați dezvoltarea infrastructurii rutiere. Ați încercat să luați prin ordin al ministrului Transporturilor cinci proiecte de la CNAIR, iar Curtea de Apel v-a suspendat ordinul până la judecarea pe fond. Acum vreți să controlați prin ordin și șantierele. Același scenariu de fiecare dată: nu soluții, ci postări pe facebook, în care, pentru impact emoțional, folosiți poza mea și un slogan scris cu majuscule. Asta nu e administrare. Este campanie electorală! Vreți să aprobați închiderile? Atunci asumați-vă și răspunderea: pentru siguranța celor care ar trece pe sub cofrag, pentru penalitățile contractuale și pentru fiecare lună de întârziere. Răspunderea însă nu se asumă prin postări pe Facebook, ci prin acte administrative semnate. Și încă ceva: sunt director general în urma unui concurs, iar autostrăzile deschise în acești ani nu au culoare politică. Infrastructura nu se construiește prin postări fanteziste și politicianiste, ci pe șantiere. Unii construiesc, iar alții doar comentează!”, a notat Cristian Pistol pe Facebook.

Știre inițială

Horațiu Cosma, secreat de stat în Ministerul Transporturilor, a spus că ar fi existat și alte soluții pentru lucrările dintre Sibiu și Boița. Potrivit acestuia, directorul companiei nu ar fi acceptat alternativele și a decis închiderea autostrăzii.

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Horațiu Cosma anunță emiterea unui nou ordin de ministru, după închiderea circulației Sibiu-Boița

Horațiu Cosma îl critică pe directorul CNAIR, Cristian Pistol, pentru închiderea Autostrăzii A1 între Sibiu și Boița. El susține că traficul putea fi menținut prin soluții alternative în timpul lucrărilor. Horațiu Cosma afirmă că închiderea autostrăzii va trimite mii de șoferi pe Drumul Național 7 (DN7), la Tălmaciu. Acesta anunță un ordin de ministru care va impune analizarea alternativelor înaintea unor astfel de închideri.