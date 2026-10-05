În 1942, un porumbel călător din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj cifrat. 70 de ani mai târziu, constructorii i-au găsit rămășițele și biletul. Care era mesajul?

Constructorii lucrau la o casă din Bletchingley, Surrey, când au găsit scheletul unui porumbel voiajor în interiorul unui coș de fum, în 1982, potrivit Times of India.

Un mic recipient roșu era atașat de unul dintre picioarele sale, care conținea un mesaj codificat scris de mână.

Descoperirea a avut loc la decenii după dispariția păsării, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar conținutul notei a rămas nedescifrat. Mesajul era adresat către „X02” și conținea grupuri de litere care nu au fost niciodată decodificate în mod fiabil. Porumbelul a fost găsit de proprietarul casei, David Martin, în timp ce își renova șemineul. În interiorul unei capsule roșii se afla o mică foaie de hârtie marcată cu „Serviciul porumbeilor”, care era acoperit cu grupuri de litere codificate.

Mesajul a fost în cele din urmă examinat de către sediul central al comunicațiilor guvernamentale al Marii Britanii sau GCHQ, dar semnificația sa nu a putut fi stabilită. Nota i nu este datată, iar destinația „X02” nu a fost identificată. GCHQ declară că experții săi sunt mulțumiți că mesajul nu poate fi decodificat fără acces la materialul criptografic original care l-ar fi însoțit. Această informație lipsă este importantă deoarece codurile din timpul războiului se puteau baza pe sisteme și chei care erau cunoscute doar expeditorului și destinatarului vizat.

Descoperirea a devenit publică în 2012 și mesajul a atras atenția, deoarece spargătorii de coduri moderni au putut citi caracterele, dar nu au putut determina ce însemnau. Foaia conținea o secvență de majuscule aranjate în grupuri, mai degrabă decât un scris de mână obișnuit. Prima linie includea secvența „AOAKN HVPKD FNFJU YIDD YIDDC”, în timp ce mesajul complet conținea mai multe rânduri de grupuri codificate. Cercetătorii nu au putut determina sistemul de bază doar pe baza informațiilor care au rămas.

GCHQ a concluzionat ulterior că mesajul care a rămas nu conținea suficiente informații pentru a-i recupera sensul. Astfel că, identitatea lui „X02”, circumstanțele exacte ale misiunii și destinatarul vizat rămân un mister total.