Prima pagină » Actualitate » În 1942, un porumbel călător din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj cifrat. 70 de ani mai târziu, constructorii i-au găsit rămășițele și biletul. Care era mesajul?

În 1942, un porumbel călător din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj cifrat. 70 de ani mai târziu, constructorii i-au găsit rămășițele și biletul. Care era mesajul?

În 1942, un porumbel călător din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial a dispărut cu un mesaj cifrat. 70 de ani mai târziu, constructorii i-au găsit rămășițele și biletul. Care era mesajul?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Constructorii lucrau la o casă din Bletchingley, Surrey, când au găsit scheletul unui porumbel voiajor în interiorul unui coș de fum, în 1982, potrivit Times of India.

Un mic recipient roșu era atașat de unul dintre picioarele sale, care conținea un mesaj codificat scris de mână.

Descoperirea a avut loc la decenii după dispariția păsării, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar conținutul notei a rămas nedescifrat. Mesajul era adresat către „X02” și conținea grupuri de litere care nu au fost niciodată decodificate în mod fiabil. Porumbelul a fost găsit de proprietarul casei, David Martin, în timp ce își renova șemineul. În interiorul unei capsule roșii se afla o mică foaie de hârtie marcată cu „Serviciul porumbeilor”, care era acoperit cu grupuri de litere codificate.

Mesajul a fost în cele din urmă examinat de către sediul central al comunicațiilor guvernamentale al Marii Britanii sau GCHQ, dar semnificația sa nu a putut fi stabilită. Nota i nu este datată, iar destinația „X02” nu a fost identificată. GCHQ declară că experții săi sunt mulțumiți că mesajul nu poate fi decodificat fără acces la materialul criptografic original care l-ar fi însoțit. Această informație lipsă este importantă deoarece codurile din timpul războiului se puteau baza pe sisteme și chei care erau cunoscute doar expeditorului și destinatarului vizat.

Descoperirea a devenit publică în 2012 și mesajul a atras atenția, deoarece spargătorii de coduri moderni au putut citi caracterele, dar nu au putut determina ce însemnau. Foaia conținea o secvență de majuscule aranjate în grupuri, mai degrabă decât un scris de mână obișnuit. Prima linie includea secvența „AOAKN HVPKD FNFJU YIDD YIDDC”, în timp ce mesajul complet conținea mai multe rânduri de grupuri codificate. Cercetătorii nu au putut determina sistemul de bază doar pe baza informațiilor care au rămas.

GCHQ a concluzionat ulterior că mesajul care a rămas nu conținea suficiente informații pentru a-i recupera sensul. Astfel că, identitatea lui „X02”, circumstanțele exacte ale misiunii și destinatarul vizat rămân un mister total.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
11:33
Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului
11:26
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului
ULTIMA ORĂ Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
11:24
Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
REACȚIE Claudiu Manda îl vrea pe Sorin Grindeanu premier: ”Soluția noastră este clară”
11:20
Claudiu Manda îl vrea pe Sorin Grindeanu premier: ”Soluția noastră este clară”
Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL. Costă doar 29.99 lei începând de astăzi
11:07
Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL. Costă doar 29.99 lei începând de astăzi
SCANDAL George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni
11:00
George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Cancan.ro
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
Cancan.ro
Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?
Ce se întâmplă doctore
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
NEWS ALERT Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
11:12
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
SCANDAL Închiderea circulației între Sibiu și Boița, motiv de revoltă la Ministerul Transporturilor. Măsura dispusă de șeful CNAIR, Cristian Pistol, criticată de secretarul de stat Horațiu Cosma / Replica lui Pistol
10:48
Închiderea circulației între Sibiu și Boița, motiv de revoltă la Ministerul Transporturilor. Măsura dispusă de șeful CNAIR, Cristian Pistol, criticată de secretarul de stat Horațiu Cosma / Replica lui Pistol
METEO Temperaturi de vară în mijlocul lui octombrie. Data exactă de la care se strică vremea și vine toamna cu adevărat în România, conform meteorologilor Accuweather
10:43
Temperaturi de vară în mijlocul lui octombrie. Data exactă de la care se strică vremea și vine toamna cu adevărat în România, conform meteorologilor Accuweather
REACȚIE Nicușor Dan, reacție după gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui CTP: ”Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor”
10:41
Nicușor Dan, reacție după gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui CTP: ”Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor”
APĂRARE Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul
10:25
Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul
ADVERTORIAL (P) Tensiunea arterială, sub observație, cu noul HUAWEI WATCH D3. Avantajele monitorizării continue timp de 24 de ore
10:00
(P) Tensiunea arterială, sub observație, cu noul HUAWEI WATCH D3. Avantajele monitorizării continue timp de 24 de ore

Cele mai noi

Trimite acest link pe