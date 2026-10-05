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George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
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Liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat că nu va participa la consultările organizate luni, 5 octombrie, de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele a convocat reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Printr-un mesaj publicat pe pagina personală de TikTok, George Simion a precizat că nu va participa la consultări, însă a explicat că delegația partidului său va promova un singur mesaj: „Vrem alegeri anticipate”. De altfel, delegația AUR de la Cotroceni va fi condusă de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu.

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„Nu merită prezența mea” / „Am însărcinat o delegație care să transmită un mesaj clar”

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană (n.r. – Varșovia). Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate!”, a transmis George Simion în postarea publicată pe TikTok.

Din delegația partidului AUR, care va intra la consultări la ora 14:30, mai fac parte vicepreședinții celor două Camere, Gianina Șerban și Laurențiu Plăeșu, respectiv liderii grupurilor parlamentare, Mihai Enache și Petrișor Peiu. Delegația va fi condusă de sociologul Dan Dungaciu.

Președintele AUR, George Simion

După cinci luni de la demiterea lui Bolojan și trei încercări eșuate, Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui nou premier

Președintele României va începe o nouă rundă de negocieri cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dezbaterile de la Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. În același timp, luni, 5 octombrie, se împlinesc cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat programul oficial al consultărilor pe care Nicușor Dan le va purta cu liderii partidelor parlamentare. Aceștia se vor prezenta, la Palatul Cotroceni, în următoarea ordine:

  • Partidul Social Democrat – ora 14:00
  • Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30
  • Partidul Național Liberal – ora 15:00
  • Uniunea Salvați România – ora 15:30
  • Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00
  • Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30
  • Partidul S.O.S. România – ora 17:00
  • Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30
  • Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00
  • Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30
  • Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Alexandru Nazare și Nicușor Dan

Printre numele vehiculate pentru noua desemnare se află și cel al ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, membru PNL care beneficiază de susținerea PSD.

În paralel, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul i-a încredințat mandatul de a prelua conducerea Guvernului și că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru această funcție. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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