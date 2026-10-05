Cât a ajuns să coste un metru pătrat de teren agricol în Sibiu

Un hectar de teren agricol extravilan din județul Sibiu s-a vândut, în medie, cu aproximativ 81.700 de lei în acest an (8,17 lei pentru un metru pătrat). Însă, prețurile diferă foarte mult în funcție de localitățile din județ. La Șelimbăr s-au plătit 1.109,88 lei pe metrul pătrat, în timp ce la Păuca prețul a fost de doar un ban pe metrul pătrat.
Datele au fost furnizate de Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu, notează Turnul Sfatului. Informațiile acoperă perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 și vizează doar terenurile agricole din extravilan. În acest sens, potrivit datelor, prețul mediu de 8,17 lei pe metrul pătrat a fost calculat din 1.646 de tranzacții, din cele 1.649 înregistrate. Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Sibiu avertizează că media este influențată de câteva terenuri mici, vândute la prețuri foarte mari.
Prețul median, mai relevant pentru o tranzacție obișnuită, a fost de 2,30 lei pe metrul pătrat, adică aproximativ 23.000 de lei pe hectar. Jumătate dintre terenuri s-au vândut sub acest nivel, iar jumătate peste. Prețul mediu de 8,17 lei pe metrul pătrat este cu circa 3% mai mic decât în 2024.
Cele mai mari prețuri au fost înregistrate la Șelimbăr, unde s-au plătit 1.109,88 lei pe metrul pătrat. Urmează Gura Râului, Cristian, Porumbacu de Jos și Șura Mare. La polul opus, cel mai mic preț a fost în Păuca, de doar 0,01 lei pe metrul pătrat. Au urmat Laslea, Nocrich, Iacobeni, Dumbrăveni și Șeica Mare.
Prețurile medii diferă puternic între localitățile din județul Sibiu. În zona municipiului, terenurile agricole sunt mult mai scumpe. Șelimbăr are cea mai mare medie, de 168,83 lei pe metrul pătrat. Urmează Rășinari, cu 91,84 lei pe metrul pătrat, și Sibiu, cu 76,67 lei pe metrul pătrat. La polul opus, prețurile sunt de aproximativ 1 leu/mp sau mai mici. Mihăileni are o medie de 0,50 lei pe metrul pătrat, Nocrich de 0,94 lei pe metrul pătrat, iar Bârghiș de 1,04 lei pe metrul pătrat.
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