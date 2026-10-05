Ion Cristoiu: Ilie Bolojan a fost chemat la DNA ca martor într-un dosar special creat pentru el? Răspunsul îl vom primi azi

„Nu ducem lipsă de enigme. Mai nou, o enigmă se dovedește invitarea premierului Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor. Având în vedere impactul acestui moment, interesul presei, al opiniei publice, speculațiile care s-au făcut în legătură cu data convocării, și anume, vineri, o zi din perioada pe care Nicușor Dan a anunțat-o o perioadă de gândire pentru partide în vederea desemnării unui nou premier. Ar fi fost normal ca DNA să dea un comunicat”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

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„Sigur, de regulă, când e vorba de martori, nu se dau comunicate, dar când e vorba de un moment de interes public, instituția era obligată din bun simț, respect față de români, să comunice public de ce a fost convocat vineri ca martor. Eu aș spune să precizeze în ce dosar. Nu întâmplător zic „în ce dosar”, deoarece jurnalistul de investigații Cătălin Antohe, care cunoaște foarte bine dosarul Fănel Bogos, crescătorul pui, găini, bivolițe, capre, vaci și alte animale vii. Deci, domnia-Sa a spus în cadrul unui interviu pe care I l-am luat în cadrul jurnalului meu video, că e vorba despre un alt dosar disjuns din dosarul Bogos, un dosar consacrat Cristinei Trăilei, lui Mihai Barbu și premierului Ilie Bolojan. Afirmația care ar explica, într-un fel, de ce a fost convocat vineri, de ce a tăcut și tace în continuare Ilie Bolojan, de ce au reacționat atât de nefiresc liderii PNL la această convocare ca martor, pentru că inclusiv un comunicat oficial al PNL vorbește despre hărțuire, de dosar politic.

M-am uitat pe ordonanța prin care DNA în noiembrie anul trecut prezenta cazul Fănel Bogos și am rămas surprins să aflu că momentul întâlnirii dintre premier și omul de afaceri adus în birou încălcând toate regulile de audiență de către Mihai Barbu, trezorierul PNL, președintele interimar al filialei PNL Vaslui și prieten la cataramă cu Ilie Bolojan, acest moment este tratat în treacăt. Nu e pomenit lui Trăilă și nici la Barbu nu se insistă prea mult. Asta mă face să cred că domnul Antohe are dreptate, și anume, că premierul a fost chemat într-un alt dosar care ar putea duce la cererea de urmărire penală adresată președintelui, republicii sau parlamentului. Deocamdată nu se putea, legal, ca Ilie Bolojan să iasă de la audierea ca martor cu această acuzație, pentru că ea nu poate fi lansată decât în momentul în care aprobă Parlamentul sau președintele. Rămâne o enigmă, dar o enigmă care se va dezlega văzând poziția PNL în legătură cu formarea noului guvern”, a mai spus scriitorul.