Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 5 octombrie, un mesaj oficial cu prilejul Zilei Mondiale a Educației. Acesta pune accentul importanța formării unor viitori adulți care să gândească liber și să aibă curajul de „căuta adevărul”. Totodată, președintele vorbește despre pericolul manipulării în mediul digital și despre efectele dezinformării la scară largă, motiv pentru care încurajează cadrele didactice să își formeze elevii în spiritul creativității și al adaptabilității.

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„Manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin”

„Ziua Mondială a Educației, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanța unui domeniu care, dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări și să caute adevărul. De aceea, educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate.

Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă, să-și cultive curiozitatea și să privească diversitatea de idei ca pe o oportunitate de dialog și înțelegere reciprocă, nu ca pe o sursă de dezbinare”, a explicat Nicușor Dan.

„Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil” / „Le transmit recunoștința mea pentru efortul cu care îndrumă generații”

„Actuala perioadă este caracterizată de un avans accelerat al tehnologiei. În acest context, tinerii au nevoie să fie învățați cum să-și dezvolte creativitatea, cum să fie adaptabili și să-și păstreze optimismul, cum să identifice și să fructifice oportunități.

Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil. Le transmit recunoștința mea pentru efortul și implicarea cu care cresc și îndrumă generații după generații.

La mulți ani tuturor celor care, prin educație, apropie oameni, consolidează punți și deschid noi orizonturi!”, a mai transmis președintele României.

După cinci luni de la demiterea lui Bolojan și trei încercări eșuate, Nicușor Dan începe noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui nou premier

Președintele României va începe o nouă rundă de negocieri cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dezbaterile de la Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. În același timp, luni, 5 octombrie, se împlinesc cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat programul oficial al consultărilor pe care Nicușor Dan le va purta cu liderii partidelor parlamentare. Aceștia se vor prezenta, la Palatul Cotroceni, în următoarea ordine:

Partidul Social Democrat – ora 14:00

Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30

Partidul Național Liberal – ora 15:00

Uniunea Salvați România – ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

Partidul S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00