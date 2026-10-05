Băsescu anunță că România va avea Guvern în cel mult 10 zile. Soluția pe care o vede fostul președinte pentru ieșirea din criza politică

Fostul președinte Traian Băsescu estimează că România va avea un Guvern cu puteri depline în cel mult zece zile și susține că președintele Nicușor Dan va tranșa rapid situația politică.

În opinia sa, una dintre variantele care ar putea obține susținerea Parlamentului este desemnarea unui premier independent, dar cu miniștri propuși de partidele care formează majoritatea.

Băsescu susține că instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline este esențială inclusiv pentru continuarea măsurilor fiscal-bugetare și pentru realizarea rectificării bugetare.

”Deci sunt convins că se va face și rectificarea. Deci, după părerea mea, mâine președintele va tranșa lucrurile și vom avea guvern în 10 zile maxim. Iar în ceea ce privește bugetul, nu am dubii că va fi credibil. Indiferent ce guvern va fi, va face un buget credibil. Pentru că îl este mult mai ușor acum decât în 2025 să facă bugetul pentru 2026”, a declarat Traian Băsescu, într-un interviu acordat Digi24.

Fostul șef al statului consideră că viitorul Executiv va trebui să rezolve rapid problema rectificării bugetare și, ulterior, să pregătească bugetul pentru anul 2027. În opinia sa, România se află deja pe o anumită traiectorie fiscală, după măsurile adoptate în perioada în care Ilie Bolojan a condus Guvernul.

”Acum deja România e plecată pe o direcție. Cumva, ce a făcut Ilie Bolojan, lucruri care i-au adus și demiterea din funcție până la urmă și foarte multe critici, ne-au adus cumva pe culoarul bun, să zicem. Toate aceste lucruri care s-au întâmplat la guvern, că de acolo s-au luat deciziile”, a mai precizat Băsescu.

Băsescu îl critică însă pe Bolojan pentru majorarea taxelor

Deși consideră că măsurile adoptate în perioada Bolojan au contribuit la reașezarea finanțelor publice, Traian Băsescu spune că este un adversar al metodei prin care a fost urmărită reducerea deficitului. Fostul președinte critică în special majorările de taxe și impozite, despre care susține că au afectat economia într-un moment dificil.

”Sunt un adversar total al modului cum Bolojan a obținut reducerea de deficit prin mărire de taxe, care a lovit economia, ca dovadă vom avea o creștere ușor negativă în condițiile în care am avut bani europeni pentru autostrăzi, pentru căi ferate, pentru ce am vrut și ce n-am vrut. Deci cu tot bugetul din PNRR, din SAFE, din banii alocați pentru agricultură, cu toți banii ăștia cheltuiți, datorită introducerii de taxe impozite în moment de criză, practic n-am reușit să realizăm o creștere economică”, a mai prezidat fostul șef de stat.

Ce variante are pe masă președintele

Fostul președinte spune că una dintre soluțiile care ar putea trece de votul de învestire din Parlament ar fi scenariul în care Nicușor Dan desemnează un premier independent, care mai apoi să își creeze un guvern cu miniștri ce provin de la partide.

”Eu vă spun un principiu care poate salva lucrurile, adică premier independent și partidele în guvern. Povestea cu tot guvernul să fie independent de partide nu funcționează. Au de făcut o rectificare bugetară, au de întocmit bugetul pentru 2027. Asta nu poți să o faci decât cu oameni politici, cu partide care susțin acel proiect”, a mai declarat Băsescu.