Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL. Costă doar 29.99 lei începând de astăzi

Care este produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL? Acesta costă doar 29.99 lei, începând de astăzi, 5 octombrie 2026.

Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL, este cu specific italienesc, și anume, parmezanul italian. Este vorba despre Parmiggiano Reggiano, la 29.99 lei, 250 grame, maturat 24 de luni, din gama Italiamo. Un kilogram costă 119,96 lei.

De asemenea, LIDL are în ofertă mai multe produse de la gama Italiamo, cum ar fi: brânză tare, lasagna, cafea, cârnați, mozzarella etc. De asemenea, aceeași companie are și produse dulci, cum ar fi pișcoturi, foietaj dulce, fistic învelit în ciocolată cu lapte, la prețuri promoționale.

Aceste produse și prețuri sunt oferite de LIDL în perioada luni, 5 octombrie 2026 – duminică, 11 octombrie 2026.

Așadar, LIDL are introdusă o serie de produse variate marca ITALIAMO, numai bune pentru a pregăti mese care te duc cu gândul la Italia, iar produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL și care costă doar 29.99 lei, este parmezanul Reggiano.