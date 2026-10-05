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Nicușor Dan, reacție după gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui CTP: ”Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor”

Elena Popescu
Nicușor Dan, reacție după gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui CTP: ”Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor”
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Președintele Nicușor Dan condamnă gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și avertizează că dezacordurile politice nu trebuie transformate în amenințări sau forme de intimidare.

Reacția șefului statului vine după ce susținători ai lui Călin Georgescu au aprins lumânări formând inițialele CTP în fața Arestului Central din București și au cântat ”Veșnica pomenire”.

”Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima. Libertatea presei este garantatǎ de constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

”Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice”

Șeful statului subliniază că apărarea libertății presei nu ar trebui privită prin prisma simpatiilor sau antipatiilor politice.

”Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean.

Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a mai spus președintele României.

Reacția președintelui vine după apariția pe rețelele sociale a unor imagini filmate în fața Arestului Central, unde se află susținători ai lui Călin Georgescu. În imagini apar mai multe lumânări aprinse și așezate astfel încât să formeze inițialele CTP. În înregistrările distribuite online se aude și o femeie cântând ”Veșnica pomenire”.

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