Temperaturi de vară în mijlocul lui octombrie. Data exactă de la care se strică vremea și vine toamna cu adevărat în România, conform meteorologilor Accuweather

Iată că, și luna octombrie se remarcă prin temperaturi ridicate, peste normalul perioadei, în București. Deși diminețile și nopțile sunt mai reci, la amiază, valorile termice cresc simțitor, până la temperaturi de vară, chiar și în mijlocul lunii. Dar iată, totuși, data la care se schimbă vremea și vine toamna cu adevărat în România, conform meteorologilor Accuweather.

Astfel, azi, 5 octombrie, vom avea temperaturi ridicate la amiază, când termometrul urcă până la 26 de grade C. Noaptea va fi mare rece, iar valorile termice scad până la 8 grade C.

Dacă începutul de săptămână e călduros, la fel va fi până la finalul ei, duminică, atunci când vremea va fi însorită, iar valorile termice ating 21 de grade C.

Săptămâna viitoare, 11-17 octombrie 2026, debutează tot cu vreme frumoasă în București, și anume, tot cu 26 de grade C și se încheie tot cu 21 de grade C.

Abia în cea de-a treia săptămână din lună, toamna se va simți cu adevărat: temperaturile vor coborî până la 14 grade în timpul zilei, iar cele nocturne coboară până la 3 grade C. Așadar, toamna va veni în ziua de 21 octombrue 2026. De la această dată, temeraturile sunt mai scăzute și, chiar dacă în celelalte zile vor mai crește ușor, tot nu vor mai depăși 18 grade C, până la finalul lunii octombrie.

Cum spuneam, data exactă de la care se strică vremea și vine toamna cu adevărat în România, conform meteorologilor Accuweather, este 21 octombrie 2026.