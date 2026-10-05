Prima pagină » Știri externe » Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul

Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul

Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz la Berlin, pe 28 mai 2025.
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Friedrich Merz a anunțat la Kiev un nou ajutor militar german de un miliard de euro pentru Ucraina, în timp ce companiile care l-au însoțit au semnat 16 acorduri de circa 6,5 miliarde de euro. Contractele vizează inclusiv rachete IRIS-T, radare și drone interceptoare.

Germania își extinde sprijinul militar și economic pentru Ucraina, într-un moment în care Rusia intensifică atacurile asupra Kievului și infrastructurii strategice a țării.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat duminică, în timpul unei vizite la Kiev, un nou pachet de ajutor militar în valoare de un miliard de euro și a transmis că Berlinul nu intenționează să își reducă sprijinul sub presiunea Moscovei, potrivit KievPost.com.

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz - Foto: Mediafax foto

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz – Foto: Mediafax foto

Merz a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Volodimir Zelenski, și alocarea a 350 de milioane de euro pentru repararea infrastructurii energetice afectate de atacurile rusești.

Cancelarul german a prezentat sprijinul pentru Kiev nu doar ca pe un angajament față de Ucraina, ci și ca pe o investiție directă în securitatea Germaniei și a întregului continent.

„Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei; o facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei”, a declarat Friedrich Merz.

Liderul de la Berlin a acuzat Moscova că încearcă să slăbească moralul populației ucrainene și că duce în paralel un război hibrid împotriva Europei, prin atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

„Acest lucru demonstrează că nu ne vom lăsa intimidați”, a insistat Merz.

Favoritul pentru funcția de cancelar al Germaniei, ultimatum pentru Vladimir Putin. Ce transmite Friedrich Merz

Rusia a respins acuzațiile occidentale privind desfășurarea unui război hibrid pe care le consideră rezultatul unei „isterii antirusești”.

Companiile germane, acorduri de 6,5 miliarde de euro. Ce arme ar urma să primească Kievul

Vizita lui Friedrich Merz a avut și o componentă economică și industrială majoră. Reprezentanții companiilor germane care au mers la Kiev împreună cu cancelarul au semnat 16 acorduri cu guvernul și companii din Ucraina, valoarea cumulată fiind estimată la aproximativ 6,5 miliarde de euro.

O parte importantă a contractelor privește industria de apărare și consolidarea capacității Ucrainei de a contracara atacurile aeriene rusești.

Printre acorduri se află unul cu Diehl Defence pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare aeriană IRIS-T. Au fost semnate și contracte cu Hensoldt pentru echipamente radar, precum și cu Quantum Systems pentru drone interceptoare cu propulsie cu reacție.

Volodimir Zelenski a evidențiat performanțele unei noi drone interceptoare SPYS dezvoltate de Quantum Systems.

Volodimir Zelenski – Foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean a anunțat totodată că Berlinul și Kievul sunt aproape de finalizarea unui acord mai amplu în domeniul apărării. Anterior, Zelenski indicase că înțelegerea ar urma să includă producția de drone, rachete și software asociat acestora.

Rusia a început să lovească podurile Kievului

Vizita cancelarului german a coincis cu noi atacuri asupra infrastructurii capitalei ucrainene.

Una dintre loviturile rusești de duminică a atins Podul de Nord peste Nipru și a avariat carosabilul, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko. Rusia atacă de săptămâna trecută podurile capitalei, încercând să afecteze conexiunile dintre cele două maluri ale Niprului și rutele logistice care leagă centrul Ucrainei de estul țării.

Sursa video – X/@visegrad24

În paralel cu consolidarea sprijinului militar occidental, continuă încercările diplomatice de relansare a negocierilor. Zelenski a anunțat duminică faptul că emisarul american pentru pace Steve Witkoff i-a transmis un mesaj prin care solicită revenirea cât mai rapidă la discuții trilaterale.

Președintele ucrainean a declarat că Kievul este pregătit pentru o întâlnire chiar în această lună și și-a exprimat speranța că Rusia va accepta să participe. El a cerut însă aliaților occidentali să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a determina încheierea războiului.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    „Ce naște din pisică, șoareci mananca”. Pentru habarnisti, mâncători de banane, blugi găuriți între fese și excursii în occident: WW1 și WW2 au fost declanșate de „rasa ariană” a lui Pârtz!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Protestele violente ale elevilor au scăpat de sub control în Franța. Aproape 500 de licee au fost închise luni, 24 de școli au fost incendiate sau jefuite. Peste 5.000 de tineri arestați, majoritatea minori
11:54
Protestele violente ale elevilor au scăpat de sub control în Franța. Aproape 500 de licee au fost închise luni, 24 de școli au fost incendiate sau jefuite. Peste 5.000 de tineri arestați, majoritatea minori
ULTIMA ORĂ Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
11:24
Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
NEWS ALERT Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
11:12
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
FLASH NEWS SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului
09:44
SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului
CONTROVERSĂ Scandal politic în Marea Britanie. Verzii declară sionismul „o formă de rasism”. Laburiștii: „Este rușinos”. Israelul reacționează dur
09:05
Scandal politic în Marea Britanie. Verzii declară sionismul „o formă de rasism”. Laburiștii: „Este rușinos”. Israelul reacționează dur
FLASH NEWS Milorad Dodik revendică victoria în Bosnia. Liderul naționalist a dominat alegerile fără să candideze. Aliata sa Zeljka Cvijanovic a câștigat cursa pentru președinția tripartită: „Nu ne vom schimba politica”
08:17
Milorad Dodik revendică victoria în Bosnia. Liderul naționalist a dominat alegerile fără să candideze. Aliata sa Zeljka Cvijanovic a câștigat cursa pentru președinția tripartită: „Nu ne vom schimba politica”
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Cancan.ro
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
Cancan.ro
Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?
Ce se întâmplă doctore
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
DECES Tragedie în Poliția Constanța. Nicolae avea doar 24 de ani și era la început de carieră, însă a sfârșit tragic
11:51
Tragedie în Poliția Constanța. Nicolae avea doar 24 de ani și era la început de carieră, însă a sfârșit tragic
CONTROVERSĂ Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
11:33
Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului
11:26
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Juri Cisotti, în premieră în fața fanilor roș-albaștri: ce spune despre Reghecampf și care e anunțul mijlocașului
REACȚIE Claudiu Manda îl vrea pe Sorin Grindeanu premier: ”Soluția noastră este clară”
11:20
Claudiu Manda îl vrea pe Sorin Grindeanu premier: ”Soluția noastră este clară”
Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL. Costă doar 29.99 lei începând de astăzi
11:07
Produsul premium nou, introdus săptămâna aceasta în oferta LIDL. Costă doar 29.99 lei începând de astăzi
SCANDAL George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni
11:00
George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe