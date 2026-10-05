Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul

Friedrich Merz a anunțat la Kiev un nou ajutor militar german de un miliard de euro pentru Ucraina, în timp ce companiile care l-au însoțit au semnat 16 acorduri de circa 6,5 miliarde de euro. Contractele vizează inclusiv rachete IRIS-T, radare și drone interceptoare.

Germania își extinde sprijinul militar și economic pentru Ucraina, într-un moment în care Rusia intensifică atacurile asupra Kievului și infrastructurii strategice a țării.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat duminică, în timpul unei vizite la Kiev, un nou pachet de ajutor militar în valoare de un miliard de euro și a transmis că Berlinul nu intenționează să își reducă sprijinul sub presiunea Moscovei, potrivit KievPost.com.

Merz a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Volodimir Zelenski, și alocarea a 350 de milioane de euro pentru repararea infrastructurii energetice afectate de atacurile rusești.

Cancelarul german a prezentat sprijinul pentru Kiev nu doar ca pe un angajament față de Ucraina, ci și ca pe o investiție directă în securitatea Germaniei și a întregului continent.

„Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei; o facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei”, a declarat Friedrich Merz.

Liderul de la Berlin a acuzat Moscova că încearcă să slăbească moralul populației ucrainene și că duce în paralel un război hibrid împotriva Europei, prin atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

„Acest lucru demonstrează că nu ne vom lăsa intimidați”, a insistat Merz.

Rusia a respins acuzațiile occidentale privind desfășurarea unui război hibrid pe care le consideră rezultatul unei „isterii antirusești”.

Companiile germane, acorduri de 6,5 miliarde de euro. Ce arme ar urma să primească Kievul

Vizita lui Friedrich Merz a avut și o componentă economică și industrială majoră. Reprezentanții companiilor germane care au mers la Kiev împreună cu cancelarul au semnat 16 acorduri cu guvernul și companii din Ucraina, valoarea cumulată fiind estimată la aproximativ 6,5 miliarde de euro.

O parte importantă a contractelor privește industria de apărare și consolidarea capacității Ucrainei de a contracara atacurile aeriene rusești.

Printre acorduri se află unul cu Diehl Defence pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare aeriană IRIS-T. Au fost semnate și contracte cu Hensoldt pentru echipamente radar, precum și cu Quantum Systems pentru drone interceptoare cu propulsie cu reacție.

Volodimir Zelenski a evidențiat performanțele unei noi drone interceptoare SPYS dezvoltate de Quantum Systems.

Președintele ucrainean a anunțat totodată că Berlinul și Kievul sunt aproape de finalizarea unui acord mai amplu în domeniul apărării. Anterior, Zelenski indicase că înțelegerea ar urma să includă producția de drone, rachete și software asociat acestora.

Rusia a început să lovească podurile Kievului

Vizita cancelarului german a coincis cu noi atacuri asupra infrastructurii capitalei ucrainene.

Una dintre loviturile rusești de duminică a atins Podul de Nord peste Nipru și a avariat carosabilul, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko. Rusia atacă de săptămâna trecută podurile capitalei, încercând să afecteze conexiunile dintre cele două maluri ale Niprului și rutele logistice care leagă centrul Ucrainei de estul țării.

Sursa video – X/@visegrad24

În paralel cu consolidarea sprijinului militar occidental, continuă încercările diplomatice de relansare a negocierilor. Zelenski a anunțat duminică faptul că emisarul american pentru pace Steve Witkoff i-a transmis un mesaj prin care solicită revenirea cât mai rapidă la discuții trilaterale.

Președintele ucrainean a declarat că Kievul este pregătit pentru o întâlnire chiar în această lună și și-a exprimat speranța că Rusia va accepta să participe. El a cerut însă aliaților occidentali să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a determina încheierea războiului.