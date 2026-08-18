După validarea așa-numitului „amendament Fritz” de către judecătorii Curții Constituționale, funcția actualului primar al muncipiului Timișoara a ajuns la mâna lui Nicușor Dan. Dacă președintele României promulgă noua Lege a integrității, liderul USR, Dominic Fritz, va avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depune mandatul de edil al reședinței județului Timiș. Gândul ia în calcul posibilitatea ca Fritz să plece și de la șefia partidului și îi pune în față în față pe cei doi favoriți la preluarea funcției.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Radu Miruță vs. Diana Buzoianu – cine îi ia locul lui Fritz la conducerea USR / „Este în interesul lui Nicușor Dan”

În cazul în care va fi nevoit să renunțe la funcția de primar al Timișoarei, lui Dominic Frtiz i-ar fi periclitată și poziția de lider al partidului USR. Ipoteza a fost validată și de publicistul Ion Cristoiu, care a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că „mai multe persoane” complotează deja împotriva lui Fritz și că, din punctul său de vedere, Diana Buzoianu pleacă din pole position în cursa spre conducerea USR.

„La ora actuală, interesul ca Dominic Fritz să plece de la USR e al mai multor persoane. Există un complot împotriva lui Fritz. E Miruță, e Buzoianu care vrea să devină președintă și probabil ea va fi din punctul acesta. Este în interesul Nicușor Dan. Pentru că, fără Fritz, PSD-ul devine mai flexibil. Este și în interesul lui Ilie Bolojan, care trebuie să treacă la un moment dat în opoziție și ar fi foarte greu pentru el să facă alianță cu USR”, afirmă Ion Cristoiu.

Susținătorii lui Fritz ies miercuri pe străzile din Timișoara / „Protest împotriva moștenitorilor partidului comunist și ai securității”

Totodată, susținătorii lui Domnic Fritz se mobilizează pe străzile din Timișoara. Reprezentanții Federației Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara organizează miercuri, 19 august, de la ora 19:00, un miting de susținere pentru actualul primar al municipiului bănățean.

„Moștenitorii burgheziei roșii a Partidului Comunist și a Securității și-au luat statul român pe proprietate privată. Împotriva Timișoarei au o ură organică pentru că întotdeauna a fost altfel. Niciodată nu li s-a supus, niciodată nu a acceptat să fie condusă de ei. Va trebui să le demonstrăm că nu au nicio șansă!”, au transmis organizatorii protestului.