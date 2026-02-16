Prima pagină » Știri externe » Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“

Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“

16 feb. 2026, 10:02, Știri externe
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“

După ce a provocat un adevărat „cutremur“ pe rețelele de socializare, afirmând, într-un podcast, că extratereștrii sunt reali, fostul președinte american Barack Obama a publicat, seara trecută, o declarație în care precizează că nu i-a fost prezentată nicio dovadă a existenței acestora.

„Am încercat să mențin de spiritul discuției, dar, din moment ce a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic, universul este atât de vast încât șansele ca acolo să existe viață sunt mari”, a spus el. „Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele ca extratereștrii să ne fi vizitat sunt mici, iar în timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”, a explicat Obama pe pagina sa de Instagram.

În weekend, într-o discuție cu Brian Tyler Cohen, fostul președinte al SUA părea să confirme existența aparentă a extratereștrilor în timpul unui „joc“ în care gazda adresează oaspeților întrebări rapide, iar aceștia oferă răspunsuri scurte.

După ce a fost întrebat „Extratereștrii sunt reali?”, Obama a răspuns: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

El a continuat: „Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio facilitate subterană, cu excepția cazului în care există o conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Comentariul a fost preluat de mass-media din întreaga lume, cu titluri precum „Fostul președinte american Barack Obama spune că extratereștrii sunt reali” și „Sunt reali”: afirmațiile șocante ale lui Obama despre extratereștri”. Revista Time a relatat despre acest eveniment, scriind: „Obama spune că extratereștrii sunt reali, dar nu se află în Zona 51”.

Potrivit The Guardian, există o teorie a conspirației veche care susține că guvernul SUA ascunde extratereștri în Zona 51, o bază aeriană strict secretă din Nevada.

În 2019, după ce 1,5 milioane de oameni s-au înscris pentru a „asalta” baza, aproximativ 150 de influenceri de pe rețelele sociale s-au adunat în jurul pistei de aterizare, dar evenimentul s-a încheiat cu doar câteva arestări. Documentele declasificate publicate în 2013 au revelat că pista secretă era de fapt folosită pentru testarea aeriană a proiectelor guvernului SUA, inclusiv programele de supraveghere aeriană U-2 și Oxcart.

„Testarea la altitudine mare a avionului U-2 a dus în curând la un efect secundar neașteptat – o creștere enormă a numărului de raportări de obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri)”, se arată în documente.

 

