Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că analizează cererile consilierilor AUR pentru a-i convinge pe aceștia să nu mai boicoteze ședințele Consiliului General. Edilul consideră că solicitările sunt rezonabile, însă avertizează că problemele financiare actuale ale instituției împiedică aplicarea lor imediată.

În privința recuperării celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR, primarul propune expropiere treptată, pe parcele, pentru a nu goli bugetul orașului. Acesta susține că o plată integrală de 60 de milioane de euro ar însemna o îmbogățire nejustificată a proprietăților din bani publici.

„O să gândim ceva, pe modelul de la Sectorul 6, Parcul de la Sere, unde am făcut astfel de exproprieri. O să gândim ceva în timp, o bucăţică, astfel încât să fie gestionabil bugetar. În fiecare an poate reuşim, pe parcele, să începem o astfel de expropriere. Dar să facem o expropriere care înseamnă 60 de milioane de euro dintr-o dată (…) cred că nici AUR nu şi-ar dori acest lucru. Adică, din bani publici să îi îmbogăţim pe unii. O să gândim ceva etapizat”, a spus el.

Referitor la stimulentele pentru persoanele cu dizabilități, Ciucu a precizat că plata acestora depinde de aprobarea bugetului național în forma propusă de Guvern.

„Dacă se votează legea bugetului în forma propusă de Guvern (…), vom găsi bani şi vom putea face lucruri. Dar aşa… eu am emoţii luna aceasta că vom putea plăti salariile. Aici am ajuns. Aici am fost aduşi”, a mai spus el.

Edilul a apărat transferurile de personal de la Sectorul 6 la Primăria Capitalei, pe care le consideră legale și necesare.

„O să gândim ceva, pe modelul de la Sectorul 6, Parcul de la Sere, unde am făcut astfel de exproprieri. O să gândim ceva în timp, o bucăţică, astfel încât să fie gestionabil bugetar. În fiecare an poate reuşim, pe parcele, să începem o astfel de expropriere. Dar să facem o expropriere care înseamnă 60 de milioane de euro dintr-o dată (…) cred că nici AUR nu şi-ar dori acest lucru. Adică, din bani publici să îi îmbogăţim pe unii. O să gândim ceva etapizat”, a spus el.

Consilierii municipali AUR au anunţat, pe 25 februarie, că vor participa la şedinţele Consiliului General al Capitalei doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR. AUR solicită revocarea notei de serviciu din 20 februarie conform căreia directorii direcţiilor din PMB pot oferi informaţii consilierilor generali doar în baza aprobării primarului. Ei cer, de asemenea, să fie prezentat în mod transparent „tot fluxul de transferuri şi detaşări” dintre Primăria Sectorului 6 şi PMB, desfăşurat în mandatul primarului Ciucu, dar şi în timpul mandatului interimar al lui Stelian Bujduveanu, potrivit G4Media.

AUTORUL RECOMANDĂ: