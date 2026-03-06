Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026

Celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90, se comercializează acum cu o sumă uriașă, potrivit unui anunț de vânzare postat pe un site de comerț online.

vand bacnota 5000 lei din 1998

6 000 lei

„Bancnotă foarte bine întreținută si foarte veche”, este descrierea făcută de proprietar, care cere – nici mai mult, nici mai puțin – suma de 6.000 de lei pe bancnota de 5.000 de lei, care datează din anul 1998.

