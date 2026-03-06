Prima pagină » Actualitate » Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026

06 mart. 2026, 17:17
FOTO - OLX

Celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90, se comercializează acum cu o sumă uriașă, potrivit unui anunț de vânzare postat pe un site de comerț online.

vand bacnota 5000 lei din 1998
6 000 lei

„Bancnotă foarte bine întreținută si foarte veche”, este descrierea făcută de proprietar, care cere – nici mai mult, nici mai puțin – suma de 6.000 de lei pe bancnota de 5.000 de lei, care datează din anul 1998.

