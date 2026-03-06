Prima pagină » Actualitate » Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Cine a făcut denunțul

Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Cine a făcut denunțul

06 mart. 2026, 16:44, Actualitate
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Cine a făcut denunțul

Cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere ajunge pe masa procurorilor anticorupție. Avocatul Tudor Dobrescu a depus astăzi un denunț la DNA care vizează direct conducerea Ministerului Afacerilor Externe și a Consulatului din Dubai. 

Denunțul a fost formulat împotriva ministrei Oana Țoiu și a consulului general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea. Cei doi sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

Contextul incidentului din Dubai

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.

Irina Ponta a prins o cursă FlyDubai, care a aterizat astăzi pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45, deși era programată să ajungă la ora 7.00.

