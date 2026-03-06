Prima pagină » Actualitate » Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”

Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 17:09, Actualitate

Președintele Nicușor Dan a explicat într-un interviu acordat presei poloneze stadiul proiectului de la Kogălniceanu, care urmează să devină cea mai mare bază militară din Europa. Șeful statului a precizat că România și-a asumat realizarea unei investiții masive în valoare de 4 miliarde de euro, sumă provenită exclusiv din fonduri românești.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este de 3-4 ani, iar Nicușor Dan a precizat că amplasarea bazei aproape de Marea Neagră și de Portul Constanța este esențială pentru controlul punctului de legătură cu zona Caucazului.

„Cea mai mare va fi cea de la Kogălniceanu, care se află aproape de Marea Neagră. Ne-am angajat să realizăm o investiție de 4 miliarde de euro, iar în 3–4 ani va deveni cea mai mare bază militară din Europa. De asemenea, este important faptul că se află aproape de Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră și punctul de legătură cu zona Caucazului, ceea ce o face relevantă pentru securitatea noastră. Însă aici este vorba doar despre bani românești; este angajamentul nostru să facem această investiție. Chiar și acum sunt staționați acolo soldați americani,” a declarat Nicușor Dan la TVP World. 

